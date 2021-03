Recherche vocale : enjeux & bonnes pratiques

Article publié par Carla Chelly, Assistante Marketing & Communication chez Keyrus

« Ok Google, Dis Siri, Alexa » cela vous dit quelque chose ? Perçus comme l'avenir des recherches Internet, les incontournables assistants vocaux ne cessent de se développer. Disponibles via un smartphone ou des enceintes connectées, ils sont réputés pour leur rapidité d'action. En effet, en une minute on peut prononcer environ 150 mots contre 40 en tapant. Généralement, une simple application à télécharger ou un simple échange avec une enceinte connectée et le tour est joué. Aussi simple que pratique, la recherche vocale constitue un marché en plein essor. Les principaux concurrents se livrent alors une bataille acharnée pour s'imposer en leader sur ce marché. De plus en plus d'utilisateurs effectuent des recherches et des achats via les assistants vocaux, offrant de multiples opportunités aux entreprises. Pour cette raison, il est nécessaire d'être référencé parmi les résultats proposés, et être positionné en haut du classement est l'objectif. Pour cela, des techniques d'optimisation sont mises en place.

On estime qu'un possesseur de smartphone sur deux utilise la recherche vocale, et même qu'un sur trois le fait quotidiennement.

D'après le cabinet Juniper, en 2018 on estime mondialement à plus d'un milliard le nombre d'utilisateurs d'assistants vocaux. Selon Médiamétrie, on compte 3,2 millions d'utilisateurs d'enceintes vocales en juin 2019 en France. En 2020, selon une étude menée par Voicebot.ai on compte 87,7 millions d'utilisateurs d'assistants vocaux aux États-Unis, soit un taux d'adoption de 34,4% de la population. La part des enceintes connectées sur le marché est en pleine croissance. Selon une étude d'Hadopi et du CSA, d'ici 2025 leur taux d'adoption en France pourrait atteindre 35%. Les études sur l'assistance vocale prouvent que ce marché est en pleine croissance et cela ne devrait qu'augmenter dans les années à venir.

Cette technologie permet également le développement du V-commerce (voice commerce) consistant à rechercher des produits et réaliser des achats via un assistant vocal. D'ici 2022, ce commerce devrait peser 40 milliards de dollars aux États-Unis, soit 22 fois sa valeur de 2018. On estime que 62% des utilisateurs d'enceintes vocales sont susceptibles de réaliser un achat par cet intermédiaire. Il est donc important de saisir le fonctionnement des algorithmes de la recherche vocale et d'adapter sa stratégie éditoriale afin de se positionner comme référent dans un secteur d'activité.

Le SEO (Search Engine Optimization) aussi appelé référencement naturel a pour objectif d'optimiser le positionnement des contenus sur les moteurs de recherche. C'est le référencement naturel, qui, en fonction de certains critères, détermine le positionnement des résultats. Avec les assistants vocaux, d'un point de vue technique, le référencement reste le même. Cependant nous ne parlons pas comme nous écrivons. En effet, en utilisant la recherche vocale nos demandes sont plus longues et plus structurées.

Nous allons étudier certaines pratiques permettant d'avoir un bon référencement.

Il faut savoir que chaque assistant vocal possède ses propres ressources. Ainsi, Google Assistant utilise le moteur de recherche Google et Wikipédia. Quant à Siri, Apple profite de Google pour les requêtes nécessitant du texte, de Bing pour les images et de YouTube pour les vidéos. Enfin, Alexa dispose des sites d'Amazon Web Services, à savoir Amazon, IMDb, Yelp…

. Pour commencer avec Google Assistant, il faut comprendre que Google recherche une réponse simple, courte et précise. Il interprétera ensuite le contenu comme étant pertinent et le proposera à ses utilisateurs. Il est donc nécessaire de travailler sur les champs lexicaux des mots. Il faut inclure des questions/réponses tout en équilibrant son contenu. Sur Google, les résultats se classent selon un ordre suivant un algorithme. L'assistant va proposer le résultat qui arrive en « position zéro » sur la même base que lors d'une recherche textuelle. De nombreuses bonnes pratiques permettent d'être référencé en position zéro, comme le fait d'avoir un titre rédigé sous forme de question. Il est aussi judicieux que le site comporte des FAQ, des fiches conseil et des tutoriels.

. Il est aussi primordial de tenir compte de la structure du contenu. Pour améliorer le positionnement d'un site, la clarté est essentielle. Le contenu peut être constitué d'un sommaire puis de plusieurs parties. Les titres, sous-titres, listes à puces permettent davantage de précision. De plus, le site d'une entreprise doit être facilement accessible par téléphone. Google privilégie les sites adaptés aux mobiles et pénalisent ceux qui ne le sont pas. Un autre point important est la rapidité d'accès aux informations. Lorsqu'une personne effectue une recherche vocale, elle veut aller le plus vite possible. La vitesse joue alors un rôle majeur. Le site doit s'afficher très rapidement, afin que Google analyse le contenu et le juge assez pertinent ou non pour le proposer aux utilisateurs.

. Insérer des mots clés de longue traîne est une manière stratégique d'améliorer son positionnement. Cette technique consiste à aligner plusieurs mots clés formant des expressions très précises mais peu recherchées et peu concurrentielles. Ces expressions peuvent permettre de meilleurs taux de conversion. L'objectif est de proposer un contenu clair et concis tout en utilisant certains mots techniques pour se différencier.

. La sécurité est valorisée par Google. La présence du HTTPS dans l'adresse d'un site est encouragée par ce dernier.

. Les fiches Google My Business constituent un autre moyen d'améliorer son référencement. C'est pour cela qu'il est important de valider toutes les fiches GMB de l'établissement en question. Il est aussi utile d'avoir une fiche par établissement afin d'être valorisé un maximum par les assistants vocaux. Pour ces mêmes fiches, il est important de revendiquer leurs propriétés car elles diffusent des informations locales sur les établissements. De plus, il ne faut pas négliger leurs consistances qui garantissent un NAP Consistency. Ce terme représente l'uniformisation du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone d'un établissement à travers les différents sites. Il est donc important de vérifier l'uniformisation de toutes les informations car il faut qu'elles soient exactement les mêmes sur tous les sites afin que Google les interprète comme fiables. Ainsi, il va les faire remonter dans les résultats Google.

. Les avis jouent eux aussi un rôle considérable pour le référencement naturel. Google les prend en compte pour évaluer la réputation, qui détermine en partie le référencement. Des avis positifs accordent forcément une plus grande crédibilité à une entreprise et donc plus de confiance de la part des utilisateurs. Ils vont en effet se fier considérablement à ces avis, perçus comme des preuves de confiance et de fiabilité. Google, pour juger les avis prend en compte : le nombre d'avis laissés sur le site, le score moyen cumulé, la fiabilité des sites internet qui les hébergent et le nombre de plateformes sur lesquelles ils sont recensés. Ainsi, il devient stratégique de booster les avis clients positifs.

Il est intéressant de se pencher sur l'assistance vocale afin de comprendre comment cela fonctionne. On découvre alors que rien n'est laissé au hasard. Les moteurs de recherche reposent sur un certain nombre de règles pour décider des résultats qu'ils proposent. Suite à une recherche vocale, certaines techniques permettent d'améliorer le positionnement des sites. Tout d'abord, un contenu simple, complet et structuré est favorisé par les moteurs de recherche. Cependant, le contenu doit tout de même savoir se différencier. Les mots clés de longue traîne peuvent alors permettent d'y parvenir. D'autres méthodes, comme les avis positifs laissés par les utilisateurs, constituent également un moyen de booster sa position dans le référencement naturel. Il faut donc essayer d'équilibrer ces techniques afin de proposer un contenu de qualité qui séduise les moteurs de recherche.