Le 22 septembre 2023, ESI Group SA (Code ISIN : FR 0004110310, Mnemo : ESI) ("ESI Group") et Keysight Technologies Inc. (NYSE : KEYS) ("Keysight") ont annoncé la signature d'un accord d'acquisition d'actions, par lequel Keysight acquiert une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group, représentant au total 50,6 %1 du capital social d'ESI Group et 55,7 %1 de ses droits de vote théoriques (le "Bloc Majoritaire"), moyennant un prix de 155 euros par action en espèces.

ESI Group et Keysight sont ravis d'annoncer la réalisation ce jour de l'acquisition du Bloc Majoritaire, suite à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Conformément à la réglementation générale de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Keysight, par l'intermédiaire de sa filiale Keysight Technologies Netherlands B.V., prévoit de déposer dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir la totalité des actions en circulation d'ESI Group qu'elle ne détient pas encore (l'Offre) aux mêmes conditions financières que celles de l'acquisition du Bloc Majoritaire (c'est-à-dire, 155 euros par action en espèces). ESI Group déposera auprès de l'AMF son projet de note en réponse à l'Offre contenant l'avis motivé de son conseil d'administration sur l'Offre et son intérêt pour la société, ses actionnaires et ses salariés, ainsi que le rapport de l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration pour les besoins de l'Offre.

Le marché sera tenu informé de l'avancement de l'Offre, et de plus amples informations seront communiquées en temps voulu.

La finalisation de l'Offre est conditionnée à l'approbation de l'AMF (déclaration de conformité). Si, à la fin de l'Offre, le seuil de 90 % du capital social et des droits de vote est atteint, Keysight a l'intention de demander la mise en place d'une procédure de retrait obligatoire des actions non apportées à l'Offre et de retirer ESI Group de la cote d'Euronext Paris.

ESI Group tient à exprimer à nouveau sa gratitude envers ses partenaires, ses actionnaires et toutes les parties prenantes qui soutiennent ce projet stratégique.

A propos de Keysight

Chez Keysight (NYSE : KEYS), nous inspirons et donnons aux innovateurs les moyens de donner vie à des technologies révolutionnaires. En tant qu'entreprise du S&P 500, nous proposons des solutions de conception, d'émulation et de test leaders du marché pour aider les ingénieurs à développer et à déployer plus rapidement, avec moins de risques, tout au long du cycle de vie du produit. Nous sommes un partenaire d'innovation mondial permettant aux clients dans les secteurs des communications, de l'automatisation industrielle, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'électronique générale d'accélérer l'innovation pour connecter et sécuriser le monde.

A propos d’ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

1 Sur la base d'un total de 6 092 586 actions et 8 063 803 droits de vote théoriques au 30 septembre 2023, il convient de noter que ces pourcentages seront ajustés en cas de perte potentielle des droits de vote doubles.

