Keysight Technologies, Inc. est spécialisé dans le développement et la commercialisation de solutions et de systèmes de conception, de test et de mesure électroniques destinés à la validation, à la simulation et à l'optimisation de la performance des équipements et des systèmes électroniques. Le CA par marché se répartit comme suit : - communications commerciales (48,6%) ; - industries de l'automobile, des semi-conducteurs, de l'énergie et de l'électronique grand public (29,8%) ; - aéronautique, défense et administrations gouvernementales (21,6%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (35,6%), Amérique (5%), Chine (19,2%), Asie-Pacifique (23,9%) et Europe (16,3%).

Secteur Equipements et pièces électroniques