Keyware Technologies : PUBLIE SES CHIFFRES ANNUELS DE 2020 26/03/2021 | 11:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires COMMUNIQUE DE PRESSE 25 mars 2021 - 23:00 heures L'EBITDA résiste lors d'une année coronavirus marquée par 2 confinements Bruxelles, Belgique - 25 mars 2021 - Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW), fournisseur de premier plan de solutions en matière de paiements électroniques et de développement logiciel, publie aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2020. Résumé de l'exercice financier 2020 de Keyware Technologies ✓ Le chiffre d'affaires diminue de 5.155 kEUR (-28,5 %) et passe de 18.116 kEUR à 12.961 kEUR, ce qui est principalement attribuable au segment des autorisations ; le traitement comptable d'un règlement conclu avec un acquéreur mène à une présentation différente du chiffre d'affaires et du coût des ventes présentés, la marge brute demeure inchangée

✓ L'EBITDA diminue de 186 kEUR (-6,2 %) et passe de 2.998 kEUR à 2.812 kEUR

✓ Le bénéfice avant impôts diminue de 687 kEUR (-79,9 %), et passe de 860 kEUR à 173 kEUR

✓ Le bénéfice après impôts diminue de 254 kEUR (-79,4 %), et passe de 320 kEUR à 66 kEUR

✓ Les dettes financières ont été réduites de 2.166 kEUR en 2020, passant de 4.209 kEUR à la fin 2019 à 2.043 kEUR le 31 décembre 2020

✓ La dette financière nette diminue de 2.770 kEUR (-67,9 %) et passe de 4.082 kEUR à la fin 2019 à 1.312 kEUR au 31 décembre 2020 Commercial Les résultats de 2020 ont été clairement influencés par la COVID-19 d'une part, et par le choix stratégique d'affilier une partie substantielle de la clientèle auprès d'un nouveau partenaire de paiement ('aquéreur') d'autre part. Le segment des logiciels enregistre une croissance de 37 % par rapport à 2019. Pour l'application de commande et de paiement EasyOrder, la fermeture des points de vente physiques et du secteur de l'horéca a entraîné une demande croissante de logiciels prêts à l'emploi pour les commandes en ligne. Nous avons investi à tour de bras dans de nouveaux développements de logiciels afin de mettre en œuvre les contrats SAAS commerciaux. Magellan, qui a également connu une forte croissance en 2020, pouvait bénéficier de la confirmation de plusieurs nouveaux projets en a connu d'importantes ventes de licences logiciels pour des processeurs de transactions financières. La location et la vente de terminaux de paiement a été impactée négativement par la COVID-19, mais nous y avons remédié par des actions commerciales ciblées. Lors du premier confinement (15/03 - 15/05) et du deuxième (1/11-31/12), l'équipe commerciale n'a pu que partiellement jouer son rôle. Une situation qui a toutefois été en partie compensée par le lancement de différentes actions promotionnelles sous les slogans « J'achète Belge » et « Je paie sans contact ». Les paiements sans contact supplantent à un rythme croissant les paiements en espèces traditionnels, une tendance du marché que Keyware estime persistante. Les rabais commerciaux accordés par Keyware afin de soutenir les secteurs, combinées à l'introduction d'une gamme de terminaux moins chers, ont donné lieu à un recul du chiffre d'affaires chez les nouveaux clients. Par ailleurs, le nombre de nouveaux clients affiche une tendance haussière, et par rapport à 2019, le nombre de clients existants qui ont signé une prolongation de contrat a également augmenté. Le tassement des résultats financiers dans le segment des autorisations est principalement dû à 2 facteurs : la COVID-19 et le contrat avec un nouvel acquéreur. La fermeture des lieux de contacts à la suite de diverses mesures COVID-19 a provoqué une baisse temporaire du nombre de transactions de paiement. Keyware anticipe toutefois une normalisation de la situation au fur et à mesure que l'on approchera de la fin de la pandémie. La modification du calendrier de migration vers un nouveau partenaire de paiement a causé une perte de chiffre d'affaires supplémentaire. En outre, le traitement comptable du règlement avec un acquéreur a donné lieu à un changement de la présentation du chiffre d'affaires, en ce sens que ce n'est plus le chiffre d'affaires brut, mais bien le chiffre d'affaires net des transactions de paiement qui est pris en considération pour la partie non encore migrée du portefeuille de clients. La nouvelle date butoir de fin de la conversion est fixée vers l'été 2021. Le chiffre d'affaires d'autorisations augmentera à nouveau avec la progression de cette transition, pour autant qu'on ne se retrouve pas dans un nouveau confinement. Sur le plan stratégique, la collaboration avec le nouveau partenaire de transactions procure d'ores et déjà une création de valeur plus importante pour Keyware, ce qui se traduit directement par une marge plus élevée sur les revenus de transaction et une meilleure rentabilité. Financier La conclusion d'un règlement concernant les transactions de paiement implique une modification du traitement comptable. Il n'est dès lors possible de comparer le chiffre d'affaires de 2020 avec celui de l'exercice précédent. Cela a également un impact sur le taux de marge brute de 2020 mais pas en termes absolus. Par contre, l'EBIT, l'EBITDA, le bénéfice avant impôts et le bénéfice net présentés peuvent être comparés vu qu'ils n'ont pas été influencés par cette modification. • Le chiffre d'affaires diminue de 5.155 kEUR (-28,5 %) et passe de 18.116 kEUR à 12.961 kEUR. Le recul du chiffre d'affaires est principalement la conséquence de revenus d'autorisation inférieurs en 2020 par rapport à 2019, ainsi qu'à une autre présentation d'une partie du chiffre d'affaires.

• En 2020, l'EBITDA s'élève à 2.812 kEUR, contre 2.998 kEUR, ce qui représente une diminution de 167 kEUR (-6,2 %) par rapport à 2019. Malgré un chiffre d'affaires et une marge de brute en recul, le tassement de l'EBITDA est toutefois limité vu les économies importantes réalisées du côté des frais généraux.

• Le bénéfice avant impôts s'élève à 173 kEUR en 2020, soit une diminution de 687 kEUR (-79,9 %) par rapport aux 860 kEUR de 2019. La diminution du résultat d'exploitation (EBIT), en particulier, explique le recul de cet indicateur.

• L'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur le résultat annuel de 2020 est présentée de manière synthétique dans les événements de l'exercice 2020. L'EBITDA et le bénéfice net ont été influencés négativement à hauteur de respectivement 462 kEUR et 368 kEUR.

• Keyware clôture l'exercice 2020 avec un bénéfice net de 66 kEUR, contre 320 kEUR en 2019. Le plongeon de 254 kEUR (-79,4 %) est principalement dû à la diminution du résultat d'exploitation qui n'a pas été suffisamment compensé par l'amélioration du résultat financier et la baisse des impôts.

• La dette financière nette diminue de 2.770 kEUR et passe de 4.082 kEUR au 31 décembre 2019 à 1.312 kEUR au 31 décembre 2020. Cette diminution est le résultat de la forte réduction des dettes financières conjuguée à l'accroissement des valeurs disponibles acquises à la fin 2020. Les chiffres Exercice clôturé au Chiffres clés de l'exercice 31.12.2020 31.12.2019 clôturé au 31 décembre kEUR kEUR (audité) (audité) Chiffre d'affaires 12.961 18.116 Marge brute 10.174 10.682 EBIT (399) 367 Bénéfice avant impôts 173 860 Bénéfice après impôts 66 320 EBITDA 2.812 2.998 Taux de marge bénéficiaire brute (bénéfice avant impôts / chiffre d'affaires) (%) 1,3 4,7 Taux de marge bénéficiaire (bénéfice / chiffre d'affaires) (%) 0,5 1,8 Taux de marge EBITDA (EBITDA / chiffre d'affaires) (%) 21,7 16,5 Rapport de gestion relatif aux résultats de 2020 - Le chiffre d'affaires et la marge brute se présentent comme suit : Exercice clôturé au Marge brute Mutation Chiffre d'affaires (5.155) Coût des ventes 4.647 Marge brute (508) Marge brute exprimée en pourcentage Marge brute par segment 31.12.2020 31.12.2019 Mutation kEUR kEUR (audité) (audité) Chiffre d'affaires terminaux de paiement 6.638 7.010 (372) Achats terminaux de paiement (1.707) (1.143) (564) Marge brute terminaux de paiement 4.931 5.867 (936) Chiffre d'affaires autorisations 2.320 8.317 (5.997) Coûts autorisations (1.257) (6.499) 5.242 Marge brute autorisations 1.063 1.818 (755) Chiffre d'affaires logiciels 4.293 3.131 1.162 Coût logiciels (83) (44) (39) Marge brute logiciels 4.210 3.087 1.123 Intersegment chiffre d'affaires (290) (342) 52 Intersegment achats 260 252 8 31.12.2020 kEUR (audité) 12.961 18.116 (2.787) (7.434) 10.174 10.682 78,5% 59,0% Exercice clôturé au 31.12.2019 kEUR (audité) Chiffre d'affaires 12.961 18.116 (5.155) Coût des ventes (2.787) (7.434) 4.647 Marge brute 10.174 10.682 (508) Marge brute % terminaux 74,3% 83,7% Marge brute % autorisations 45,8% 24,9% - Le chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2020 s'établit à 12.961 kEUR, contre 18.116 kEUR pour 2019, soit un recul de 5.155 kEUR (-28,5 %). Le chiffre d'affaires du segment des terminaux de paiement s'établit à 6.638 kEUR, soit une diminution de 372 kEUR (-5,3 %) par rapport aux 7.010 kEUR de 2019. Cette diminution est imputable à l'inactivité pendant 4 mois de 2020 à la suite de 2 confinements qui ont conduit à la fermeture de nombreux commerces qui n'étaient dès lors ni accessibles ni intéressés par la conclusion de nouveaux contrats. Pour le reste, la pression sur les prix a également été perceptible. Le segment des autorisations connaît une diminution de 5.997kEUR en 2020, se contractant de 8.317 kEUR en 2019 à 2.320 kEUR (-72,1 %). Cette diminution est due à une présentation différente d'une partie des commissions en 2020 par rapport à 2019. À la suite de la conclusion d'une transaction, nous avons encore reçu des revenus d'autorisation pendant 9 mois de l'ancien partenaire de paiement. Mais ils ne peuvent plus être présentés en brut. Si l'on avait appliqué la même présentation à cette partie du chiffre d'affaires comme en 2019, le chiffre d'affaires généré par les transactions de paiement aurait été supérieur de 2.209 kEUR et se serait établi à 4.529 kEUR, ce qui représente encore et toujours une diminution de 3.789 kEUR, soit 45,5 %, par rapport aux 8.317 kEUR de 2019. Cette diminution est imputable à la migration vers un nouveau partenaire de paiement qui a démarré en 2020 et se poursuivra encore jusqu'à la mi-2021. Les 2 confinements se sont également avérés néfastes pour ces revenus : vu que les commerces ont été fermés pendant de grandes parties de l'année et que leur chiffre d'affaires ne se rétablit que lentement, les revenus d'autorisation s'y rapportant ont chuté. Enfin, le segment des logiciels représente un chiffre d'affaires de 4.293 kEUR en 2020, contre 3.131 kEUR en 2019, soit une augmentation de 1.162 kEUR (+37,1 %). La hausse est due à la conclusion d'un important contrat ainsi qu'à une demande accrue d'applications de paiement depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19.

- La marge brute pour l'exercice 2020 s'établit à 10.174 kEUR, contre 10.682 kEUR pour 2019, soit un recul de 508 kEUR (ou 4,8 %). L'examen des marges brutes par segment exprimées en pourcentage n'est pas pertinent cette année vu les changements susmentionnés. - Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 718 kEUR en 2020, contre 987 kEUR en 2019, exercice qui comportait un montant considérable dans le cadre d'un règlement, ce qui explique en grande partie la diminution de 269 kEUR (-27,3 %).

- Les frais de personnel sont en hausse de 58 kEUR (+2,1 %) et passent de 2.730 kEUR en 2019 à 2.788 kEUR en 2020. Cet accroissement se situe principalement dans le segment des logiciels.

- Les autres charges, par contre, reculent sensiblement en raison d'économies et de la réalisation de certains services en interne. Il en résulte une diminution globale de 709 kEUR (-12,1 %), à 5.130 kEUR, par rapport à 5.840 kEUR en 2019. - Les frais d'amortissement diminuent de 84 kEUR (-5,1 %) et passent de 1.648 kEUR à 1.564 kEUR, car une partie de la clientèle était totalement amortie à la fin 2019. Une dépréciation de 231 kEUR a toutefois été comptabilisée sur le goodwill de l'unité génératrice de trésorerie EasyOrder. - Les dépréciations exceptionnelles d'actifs courants ont grimpé de 493 kEUR (45,5 %), à 1.577 kEUR, contre 1.084 kEUR lors de l'exercice précédent. C'est plus particulièrement le résultat de dépréciations sur des créances liées à des contrats de location-financement, et dans une moindre mesure sur des stocks.

- Les éléments ci-dessus expliquent la diminution du résultat d'exploitation (EBIT) de 766 kEUR (soit -208,7 %) qui passe de 367 kEUR en 2019 à -399 kEUR en 2020.

- Le résultat financier s'établit à 572 kEUR en 2020, contre 493 kEUR en 2019, principalement à la suite de l'accroissement des produits financiers.

- Le bénéfice avant impôts s'élève à 173 kEUR, contre 860 kEUR en 2019. Cette diminution de 687 kEUR (-79,9 %) découle principalement du recul du résultat d'exploitation de -766 kEUR, qui a été compensé de façon limitée par la hausse du résultat financier, à 79 kEUR.

- Le bénéfice net pour l'exercice 2020 se chiffre à 173 kEUR, contre un bénéfice net de 860 kEUR en 2019, soit une diminution de 687 kEUR (-79,9 %). Il convient de souligner à cet égard que l'exercice 2020 est soumis à une pression fiscale moindre que l'exercice comparatif 2019, d'une part parce que 2019 comportait un montant considérable de fairness tax, et d'autre part des impôts sur le résultat plus élevé.

- L'EBITDA s'élève à 2.812 kEUR, contre 2.998 kEUR, ce qui représente ainsi une baisse de 186 kEUR (soit 6,2 %). Le recul de la marge brute de 508 kEUR et le tassement des autres produits d'exploitation de 269 kEUR ont pu être compensés en grande partie par des économies réalisées du côté des frais généraux (diminution de 709 kEUR), ce qui a permis de limiter la baisse de l'EBITDA à 186 kEUR. Rapport de gestion relatif au bilan au 31 décembre 2020 Les chiffres clés peuvent être résumés comme suit. Exercice clôturé au Chiffres clés de l'exercice clôturé au 31 décembre 31.12.2020 kEUR (audité) 31.12.2019 kEUR (audité) Capitaux propres 27.239 27.319 Dettes financières et emprunts à long (LT) et court terme (CT) 2.043 4.209 Valeurs disponibles Dette financière nette 1.549 1.187 1.312 4.082 Capitaux propres / total du passif (%) 73,3 69,4 Dettes financières et emprunt LT et CT / capitaux propres (%) 7,5 15,4 - Les capitaux propres s'établissent à 27.239 kEUR et ont reculé de 80 kEUR par rapport au 31 décembre 2019. L'état des variations des capitaux propres donne un aperçu détaillé des facteurs sous-jacents. Les principaux mouvements de l'année 2020 sont, outre le bénéfice net de 66 kEUR, les mouvements relatifs aux actions propres rachetées.

- Les capitaux propres représentent, à la fin 2020, 73,3 % du total bilantaire, contre 69,4 % au 31 décembre 2019. L'accroissement de ce pourcentage est principalement la conséquence de la diminution du total bilantaire.

- Les dettes financières et emprunts s'élèvent à 2.043 kEUR et enregistrent au total une diminution de 2.166 kEUR par rapport à la fin 2019. De nouveaux emprunts ont été souscrits pour un montant de 561 kEUR et les emprunts existants ont été amortis à concurrence de 2.735 kEUR.

- Les valeurs disponibles acquises s'établissent à 1.549 kEUR, contre 1.187 kEUR, soit une augmentation de 362 kEUR (+30,5 %). Pour de plus amples détails sur les flux de trésorerie, nous vous renvoyons à l'aperçu des flux de trésorerie. Principaux événements de 2020 MIGRATION VERS UN AUTRE PARTENAIRE DE PAIEMENT La migration vers un autre partenaire de paiement a été entamée en mars 2020. Le transfert ne peut être effectué que progressivement, raison pour laquelle on ne prévoit la migration de la totalité de ce parc vers ce partenaire de paiement que pour la mi-2021. Comme indiqué, le contrat avec le précédent partenaire prévoyait un flux de revenus décroissant pendant 9 mois. Vu que la migration durera plus d'un an, les revenus d'autorisation ont dès lors chuté en 2020. On anticipe leur rétablissement en 2021 et 2022 jusqu'à atteindre leur vitesse de croisière. ELARGISSEMENT DE LA GAMME DE PRODUITS Depuis avril 2020, la gamme de produits, composée principalement des appareils Worldline et Ingenico, a été élargie aux nouveaux terminaux de paiement NEWPOS. Il en résulte une plus grande diversification de la gamme. IMPACT DE LA COVID-19 L'impact de la pandémie de Covid-19 sur les chiffres consolidés peut être représenté de la manière synthétique suivante : Concernant la marge brute (chiffre d'affaires et coût des ventes), l'impact des deux semestres est plus ou moins similaire. Au premier semestre, la perte de chiffre d'affaires concernant les terminaux de paiement est plus élevée qu'au second semestre, tandis que c'est exactement l'inverse pour les logiciels. Le premier confinement a englobé la période de la mi-mars à la mi-mai 2020, tandis que le deuxième confinement a impacté la période de novembre et décembre 2020. Ces 4 mois de période de confinement ont donné lieu à une baisse des charges de personnel en raison du chômage technique ou à des subventions de l'État en guise de compensation. L'impact final sur l'EBITDA s'élève ainsi à -462 kEUR, tandis que le bénéfice net est influencé négativement à hauteur de -368 kEUR. RACHAT D'ACTIONS PROPRES Le 30 août 2018, le Conseil d'administration a adopté un nouveau programme de rachat d'actions propres pour un montant maximum de 1.000 kEUR, en appliquant le régime safe harbour (cf. article 3 du Règlement délégué 2016 / 1052). Les premiers rachats dans le cadre de ce programme datent du début janvier 2019. Pendant le précédent exercice 2019, nous avons racheté un total de 290.179 actions pour un montant de 274 kEUR. Durant l'exercice 2020, 190.043 autres actions ont été rachetées pour un montant de 146 kEUR, ce qui porte le total à 480.222 actions propres et une émission de 420 kEUR pour ce programme. Le 27 août 2020, le Conseil d'administration a décidé de mettre fin à ce programme. Veuillez vous reporter au communiqué de presse du 4 septembre 2020. Evénements postérieurs à la date de clôture du bilan AFFAIRE JUDICIAIRE MINISTÈRE PUBLIC CONTRE KEYWARE SMART CARD DIVISION Le 6 février 2019, Keyware Smart Card Division a gagné en appel l'affaire judiciaire qui avait été entamée par le Ministère public. Le Ministère public s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Cette action porte uniquement sur la partie du jugement relative à la publicité interdite. En mars 2021, Keyware a été totalement acquittée dans cette affaire. Veuillez-vous reporter au communiqué de presse du 24/03/2021. Nous n'avons pas d'autres événements à caractère exceptionnel après la date de clôture à signaler jusqu'à présent. Déclaration du commissaire Notre commissaire, EY Réviseurs d'entreprises, représenté par Daniel Wuyts, a confirmé avoir terminé ses activités de contrôle des comptes annuels consolidés sur le fond et qu'elles n'ont révélé aucune correction significative devant être apportée dans les données comptables reprises dans le présent communiqué de presse. Lexique EBIT Earnings Before Interest and Taxes Est considéré comme le résultat d'exploitation, soit le bénéfice d'exploitation / perte d'exploitation EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations Défini comme résultat d'exploitation (EBIT) + Amortissements + réductions de valeur sur stocks + réductions de valeur sur débiteurs + pertes exceptionnelles (« Impairments ») Les pertes réalisées sur les débiteurs font partie de l'EBIT et dès lors pas de l'EBITDA. kEUR Milliers d'euros CT à Court Terme LT à Long Terme Dette financière nette Emprunts et dettes de leasing LT et CT moins les valeurs disponibles acquises Pp Points de pourcentage SaaS Software As A Service Au sujet de Keyware Keyware (EURONEXT Bruxelles : KEYW) est un fournisseur de premier plan de solutions de paiement électronique et de gestion des transactions, ainsi qu'un développeur logiciel de solutions de paiement. Keyware est sise à Zaventem, Belgique. Vous trouverez un complément d'information sur www.keyware.com. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter : M. Stéphane Vandervelde Président & CEO Keyware Technologies Tél. : +32 (0)2 346.25.23ir@keyware.com www.keyware.com COMPTE DE PERTES ET PROFITS CONSOLIDÉ Le compte de pertes et profits consolidé peut être résumé de la manière suivante : Exercice clôturé au Compte de pertes et profits consolidé relatif à l'exercice clôturé au 31.12.2020 31.12.2019 kEUR kEUR (audité) (audité) Activités poursuivies Chiffre d'affaires 12.961 18.116 Autres profits 718 987 Coût des ventes (2.787) (7.434) Frais de personnel (2.788) (2.730) Amortissements (1.564) (1.648) Réductions de valeur à caractère exceptionnel sur immobilisations (231) - Réductions de valeur nettes à caractère exceptionnel sur actifs circulants (1.577) (1.084) Autres charges (5.131) (5.840) Bénéfice / perte (-) d'exploitation (399) 367 Produits financiers 687 637 Charges financières (115) (144) Bénéfice de l'exercice avant impôts 173 860 Impôts sur le résultat (466) (1.126) Impôts différés 359 586 Bénéfice de l'exercice provenant des activités d'exploitation poursuivies 66 320 Bénéfice/(perte) de l'exercice provenant des activités abandonnées - - Bénéfice de l'exercice 66 320 EBITDA 2.812 2.998 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation 22.577.574 22.361.654 Nombre moyen pondéré d'actions pour le calcul du résultat dilué par action 22.577.574 22.846.585 Bénéfice par action provenant des activités d'exploitation poursuivies et abandonnées Bénéfice par action (en EUR) 0,0029 0,0143 Bénéfice dilué par action (en EUR) 0,0029 0,0140 9 BILAN CONSOLIDÉ Exercice clôturé au 31.12.2020 31.12.2019 Bilan consolidé clôturé au kEUR kEUR (audité) (audité) Actifs Ecarts de consolidation Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Impôts différés actifs Créances liées à des contrats de location-financement Autres actifs Actifs non circulants Stocks Créances commerciales et autres Créances liées à des contrats de location-financement Valeurs disponibles Actifs circulants 24.860 26.081 599 996 3.083 3.713 7.064 7.366 1.549 1.187 7.762 7.993 5.268 5.762 1.685 2.073 2.811 2.784 7.166 7.306 168 163 Total de l'actif Dettes et capitaux propres Capital souscrit Primes d'émission Autres réserves Actions propres rachetées Résultat reporté Capitaux propres attribuables aux détenteurs d'instruments des capitaux propres de la maison mère Provisions Impôts différés passifs Emprunts Dettes de leasing Dettes à plus d'un an Dettes commerciales Dettes fiscales et sociales Emprunts Dettes de leasing Autres dettes Dettes à un an au plus Total des passifs 27.239 27.319 142 130 3.226 3.558 423 1.415 573 815 996 2.230 1.449 1.358 1.570 1.194 1.620 2.794 245 245 668 515 12.295 37.155 8.052 8.052 3.407 3.407 797 797 (916) (799) 15.899 15.862 Total des dettes et des capitaux propres 5.552 6.548 37.155 13.262 39.343 6.106 8.336 39.343 ETAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE Exercice clôturé au Aperçu consolidé des flux de trésorerie pour l'exercice Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Bénéfice de l'exercice 66 320 Produits financiers (687) (637) Charges financières 115 144 Amortissements et réductions de valeur à caractère exceptionnel sur les immobilisations 1.795 1.648 Réductions de valeur sur des créances liées à des contrats de location- financement 1.485 1.247 Réductions de valeur à caractère exceptionnel sur stocks 93 (163) Latences fiscales (359) (586) Flux de trésorerie hors mutations du fonds de roulement 2.508 1.973 Diminution/ (augmentation) des stocks 304 95 Diminution/(augmentation) des créances liées à des contrats de location- financement (1.043) 221 Diminution/(augmentation) des créances commerciales et autres créances 630 (638) Augmentation/(diminution) des dettes commerciales 91 (824) Augmentation/(diminution) des dettes fiscales et sociales 376 326 Augmentation/(diminution) des autres dettes 154 (37) Variations du fonds de roulement 512 (857) Intérêt non encaissé 188 - Corrections non cash 83 21 Intérêts versés (115) (144) Intérêts reçus 499 637 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 3.675 1.630 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement Investissements en immobilisations incorporelles et corporelles (829) (986) Désinvestissement d'immobilisations incorporelles et corporelles 86 86 (Augmentation)/diminution de garanties données (5) (7) Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (748) (907) Flux de trésorerie provenant des activités de financement Augmentation de capital par exercice de warrants - 569 Montants reçus de prêts LT et CT 361 406 Dette en compte courant à des établissements de crédit 200 - (Remboursement de) prêts LT et CT (2.735) (2.647) Montants reçus de dettes de leasing LT et CT - - (Remboursement) dettes de leasing LT et CT (245) (222) Trésorerie prêtée (1.280) (1.080) * Trésorerie remboursée 1.280 1.080 * Rachat d'actions propres (146) (274) Vente d'actions propres - 25 Paiement de dividendes - (913) Flux de trésorerie provenant des activités de financement (2.565) (3.056) (Diminution)/augmentation nette des valeurs disponibles 362 (2.333) Valeurs disponibles au début de l'exercice 1.187 3.520 Valeurs disponibles à la fin de l'exercice 1.549 1.187 clôturé au 31.12.2020 31.12.2019 kEUR kEUR (audité) (audité) (*) ces lignes ont été ajoutées au flux de trésorerie de l'exercice clôturé le 31 décembre 2019 afin de pouvoir faciliter la comparaison avec le flux de trésorerie de l'exercice actuel INFORMATION RÉGLEMENTÉE ETAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES Etat des variations des capitaux propres au cours de l'exercice Nombre d'actions Capital Primes d'émission Autres réserves Rachat d'actions propres Résultat reporté Imputable aux actionnaires de la maison- mère Intérêts minoritaires Total (audité) kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR Bilan au 01.01.2020 8.052 3.407 797 (799) 15.862 27.319 - 27.319 23.543.793 Bénéfice de l'exercice - - - - - 66 66 - 66 Réductions de valeur des actions rachetées - - - - 29 (29) - - - Total des résultats réalisés et non réalisés de l'exercice - - - - 29 37 66 - 66 Rachat d'actions propres - - - - (146) - (146) - (146) Bilan au 31.12.2020 8.052 3.407 797 (916) 15.899 27.239 - 27.239 23.543.793 INFORMATION RÉGLEMENTÉE Etat des variations des capitaux propres au cours de l'exercice Nombre d'actions Capital Primes d'émission Autres réserves Rachat d'actions propres Résultat reporté Imputable aux actionnaires de la maison- mère Intérêts minoritaires Total (audité) kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR kEUR Bilan au 01.01.2019 7.682 3.208 797 (557) 16.462 27.592 - 27.592 22.543.793 Bénéfice de l'exercice - - - - - 320 320 - 320 Réductions de valeur des actions rachetées - - - - 7 (7) - - - Total des résultats réalisés et non réalisés de l'exercice - - - - 7 313 320 - 320 Exercice de warrants 370 199 - - - 569 - 569 1.000.000 Paiement de dividendes - - - - - (913) (913) - (913) Vente d'actions propres - - - - 25 - 25 - 25 Rachat d'actions propres - - - - (274) - (274) - (274) Bilan au 31.12.2019 8.052 3.407 797 (799) 15.862 27.319 - 27.319 23.543.793 Attachments Original document

Permalink Disclaimer Keyware Technologies NV published this content on 25 March 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 March 2021 10:00:09 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur KEYWARE TECHNOLOGIES 11:01 KEYWARE TECHNOLOGIES : Publie ses chiffres annuels de 2020 PU 24/03 KEYWARE TECHNOLOGIES : EST ACQUITTé PU 17/02 KEYWARE TECHNOLOGIES : NOTIFICATION DE TRANSPARENCE REçUE DE LA PART DE DRUPAFI.. PU 17/02 KEYWARE TECHNOLOGIES : Franchissements de seuil CO 2020 KEYWARE TECHNOLOGIES : REVUE COMMERCIALE DU TROISIèME TRIMESTRE DE 2020 PU 2020 KEYWARE TECHNOLOGIES : Résultats 3è trimestre CO 2020 KEYWARE TECHNOLOGIES : RAPPORT SUR L'éTAT D'EXéCUTION DU PROGRAMME DE RACHAT D'.. PU 2020 KEYWARE TECHNOLOGIES : Rapport sur l'état de mise en oeuvre du programme de rac.. PU 2020 KEYWARE TECHNOLOGIES : Rachat d'actions propres CO 2020 KEYWARE TECHNOLOGIES : Rapport sur l'état d'exécution du programme de rachat d'.. PU