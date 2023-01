Don Robert, président de LSEG, rejoint Keywords Studios dans le même rôle

London Stock Exchange Group PLC - opérateur de la Bourse de Londres - déclare que le président Don Robert rejoindra Keywords Studios PLC en tant qu'administrateur non exécutif indépendant et président désigné à partir du 1er février. Il assumera le rôle de président lors de l'assemblée générale annuelle de Keyboards qui se tiendra le 26 mai. Keywords est un fournisseur mondial de services techniques et créatifs pour les jeux vidéo, basé à Londres.

"Don apporte une solide expérience dans la création et la direction d'entreprises internationales, notamment par le biais d'acquisitions, ainsi qu'une connaissance approfondie de la technologie, des données et de l'analyse", déclare Keywords. Auparavant, Robert a été directeur général du vérificateur de crédit à la consommation Experian PLC, basé à Dublin, entre 2014 et 2018.

Robert déclare : "Je suis enthousiasmé par l'opportunité de rejoindre Keywords et de jouer mon rôle en soutenant sa solide équipe de direction dans la réalisation de ses ambitions de croissance, alors que le groupe cherche à renforcer sa position actuelle de leader du marché. Je suis impressionné par la plate-forme technologique enviable qu'ils ont construite, qui est devenue un élément essentiel du marché dynamique et à croissance rapide des jeux vidéo."

Cours actuel de l'action LSEG : 7 590,00 pence, en hausse de 0,3% jeudi matin à Londres

Variation sur 12 mois : + 2,0 %.

Par Xindi Wei, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.