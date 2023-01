GAGNANTS ET PERDANTS DE L'OBJECTIF : Le bénéfice de Watkin Jones s'effondre ; Keywords revoit ses perspectives à la hausse.

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses sur l'AIM à Londres ce mercredi.

AIM - GAGNANTS

Keywords Studios PLC, hausse de 2,8 % à 2 684,00 pence, fourchette de 12 mois 1 950p-3 056p. Le fournisseur de services techniques et créatifs pour les jeux vidéo relève ses prévisions pour l'année 2022. Il prévoit désormais un chiffre d'affaires de 690 millions d'euros, en hausse par rapport aux précédentes perspectives de 675 millions d'euros, et un bénéfice avant impôt de 112 millions d'euros, en hausse par rapport à la prévision de 110 millions d'euros. En 2021, Keywords a déclaré des revenus de 512 millions d'euros et un bénéfice avant impôts de 86 millions d'euros. Elle affirme que l'expérience de la dynamique au cours des six premiers mois de 2022 s'est poursuivie au cours du second semestre de l'année. En ce qui concerne l'année 2023, Keywords se dit confiant de fournir une performance se situant dans la partie supérieure de la fourchette de consensus des analystes. Les prévisions des analystes compilées par la société ont donné un consensus pour 2023 de 800 millions d'euros de revenus et de 120 millions d'euros de bénéfices avant impôts.

AIM - LOSERS

Watkin Jones PLC, baisse de 6,4 % à 102,00 p, fourchette à 12 mois 76,19 p-275 p. Le chiffre d'affaires du promoteur, entrepreneur et gestionnaire de logements basé à Londres pour l'exercice clos le 30 septembre a chuté de 5,4 %, passant de 430,2 millions de GBP à 407,1 millions de GBP. Le bénéfice avant impôt chute de 64 %, passant de 51,1 millions de GBP à 18,4 millions de GBP. Note des ventes à terme inférieures aux prévisions en septembre et un certain relâchement des prix et des marges sur les ventes au cours du second semestre de l'exercice. Le dividende par action chute de 9,8 %, passant de 8,2 p à 7,4 p. "Le groupe conserve une très bonne visibilité sur son pipeline de développement, a de faibles niveaux d'exposition aux actifs et une forte liquidité", déclare la société pour l'avenir.

Greatland Gold PLC, baisse de 3,5 % à 7,92 p, fourchette sur 12 mois : 7 p-17,2 p. La société de développement et d'exploration minière déclare que le développement du déclin de la mine à sa coentreprise Havieron s'est accéléré avec l'amélioration des conditions du sol. Havieron, dans la région de Paterson en Australie occidentale, est développée par Newcrest Mining Ltd, partenaire de la coentreprise à 70 %. Elle note également la présence de matériaux à haute teneur dans les opérations de forage de la brèche du nord et de l'est.

