Keywords Studios acquiert le studio de développement de jeux Hardsuit, basé au Texas

(Alliance News) - Keywords Studios PLC a annoncé jeudi l'acquisition du studio de développement de jeux Hardsuit, basé à Seattle, dans l'État de Washington, pour un montant pouvant aller jusqu'à 15 millions de dollars.

Keywords versera un montant initial de 8,25 millions de dollars, à payer dans les 30 jours suivant la finalisation de l'opération. Ce montant se compose de 6,6 millions de dollars en espèces et de 1,65 million de dollars en actions Keywords.

Une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 6,75 millions de dollars, en espèces et en actions, pourra être versée si des objectifs de croissance sont atteints au cours des deux années suivant la finalisation de l'opération. Les objectifs n'ont pas été précisés par Keywords.

En 2022, Hardsuit a enregistré un chiffre d'affaires de 11 millions de dollars.

Bertrand Bodson, directeur général de Keywords, a déclaré : "L'entreprise correspond parfaitement à notre ligne de services Create et renforce notre offre existante pour certaines des propriétés intellectuelles les plus solides du divertissement numérique. Hardsuit est notre premier studio de développement de jeux à Seattle, ce qui renforce notre présence dans une ville où se trouvent plusieurs clients existants et potentiels, et nous donne accès à un vivier de talents de grande qualité à partir duquel nous pourrons stimuler notre croissance future. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Hardsuit et de soutenir la croissance continue du studio dans le cadre de Keywords".

Keywords Studios est un fournisseur de services techniques et créatifs basé à Dublin pour les industries du jeu vidéo et du divertissement.

Les actions de la société étaient en hausse de 6,0 % à 2 310,00 pence jeudi matin à Londres.

