Keywords Studios annonce le décès soudain de son président Ross Graham

Keywords Studios PLC - fournisseur de services techniques et créatifs pour les industries mondiales du jeu vidéo et du divertissement - annonce le décès soudain et inattendu de son président Ross Graham. Notes Graham était président depuis la cotation du groupe en 2013, et a supervisé la croissance du groupe au cours des 10 dernières années, passant d'une petite entreprise avec trois studios à un leader de l'industrie des jeux vidéo avec une présence mondiale. Explique que Graham devait se retirer le 26 mai lors de l'assemblée générale annuelle et que Don Robert lui succédera. Il ajoute que cette nomination sera anticipée et que M. Robert deviendra président du conseil d'administration avec effet immédiat. Bertrand Bodson, directeur général, a déclaré : "C'est un jour très triste pour nous tous chez Keywords. Ross a eu une influence considérable sur le groupe".

Cours actuel de l'action : 2 346,18 pence

Variation sur 12 mois : + 7,2

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

