Keywords Studios étend ses rachats d'actions pour les plans d'intéressement du personnel

(Alliance News) - Keywords Studios PLC a déclaré mercredi qu'Apex Financial Services (Trust Co) Ltd, l'administrateur de son fonds d'avantages sociaux, étendra son programme d'achat sur le marché à 15 millions d'euros.

Le fournisseur mondial de services techniques et créatifs de jeux vidéo basé à Londres a déclaré qu'il avait l'intention d'acheter jusqu'à 10 millions d'euros supplémentaires, y compris tous les coûts de transaction, au cours du second semestre 2023.

Ceci après avoir achevé le rachat d'une première tranche de 182 371 actions, d'une valeur de 5 millions d'euros, le 31 mai.

Le programme a été annoncé pour la première fois avec les résultats annuels de Keywords en mars 2023.

Keywords a déclaré que toutes les actions rachetées seront utilisées pour satisfaire les nouveaux exercices ou transferts de plans d'incitation à long terme, d'options d'achat d'actions ou d'unités d'actions restreintes liés au plan d'action concerné.

Les actions de Keywords ont augmenté de 1,4 % à 1 967,00 pence chacune à Londres mercredi en fin de matinée. La société a une capitalisation boursière de 1,56 milliard de livres sterling.

