Keywords Studios plc est une société irlandaise qui fournit des solutions techniques et créatives aux industries des jeux vidéo et du divertissement. La société opère à travers trois segments : Create, Globalize et Engage. Les services du segment Create vont de la création de concepts artistiques à la production et à l'animation d'actifs bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D), en passant par le développement complet et le codéveloppement de jeux sur toutes les plateformes, le portage et la remastérisation, ainsi que les services de conseil. Le segment Globalize regroupe les activités audio, de test et de localisation pour créer une offre globale englobant tous les services de post-production dont les clients ont besoin pour lancer un jeu. Le segment Engage crée des bandes-annonces et des campagnes de relations publiques, et propose des services de gestion de communauté et autres. Son activité d'assistance aux joueurs comprend des solutions automatisées dans le jeu, associées à une équipe de service à la clientèle de plus de 2 000 personnes.

Secteur Services et conseils en informatique