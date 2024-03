(Alliance News) - Keywords Studios PLC a présenté mercredi des perspectives optimistes et a augmenté son dividende en saluant une performance "résiliente" en 2023 au cours d'une année difficile pour l'industrie du jeu vidéo.

Les actions de Keywords ont augmenté de 13 % à 1 549,50 pence chacune à Londres mercredi matin.

Le fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo a déclaré que le chiffre d'affaires de l'année dernière avait augmenté de 13 %, passant de 690,7 millions d'euros à 780,4 millions d'euros. La société compte parmi ses clients Electronics Arts Inc, Microsoft Corp et Ubisoft Entertainment SA.

Toutefois, le bénéfice avant impôt a chuté de 49 %, passant de 68 millions d'euros à 35 millions d'euros. Les frais administratifs ont augmenté de 28 % pour atteindre 252,3 millions d'euros. Le bénéfice avant impôts ajusté, qui exclut les coûts exceptionnels, a augmenté de 2,4 % à 114,7 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % à taux de change constant. La croissance organique à taux de change constant, en excluant l'impact des grèves des travailleurs du secteur du divertissement aux États-Unis et les effets de change, a été de 9 %.

Keywords a déclaré : "Bien que le marché principal de Keywords soit le jeu vidéo, l'entreprise est de plus en plus exposée à l'industrie des médias et du divertissement au sens large, le croisement entre les deux industries étant de plus en plus important. Nos divisions Globalize et Engage génèrent toutes deux des revenus provenant de l'industrie des médias et du divertissement, dont une grande partie dans les services audio de post-production et le marketing aux États-Unis. En mai, le syndicat Writers Guild of America a entamé un mouvement de grève à la suite de l'échec des négociations syndicales sur les conditions de travail, les revenus résiduels et l'utilisation de l'IA".

Keywords note que le syndicat Screen Actors Guild-American Federation of Television & Radio Artists a ensuite entamé une grève à la mi-juillet, "ce qui a entraîné un arrêt presque complet de la production de contenu à Hollywood".

La société a déclaré que cela avait entraîné une perte de revenus d'environ 20 millions d'euros au cours du second semestre de son exercice financier.

Bertrand Bodson, président-directeur général, a déclaré : "Au cours d'une année difficile pour l'industrie, nous avons réalisé des performances solides en 2023 et avons continué à renforcer notre position de leader sur le marché, reflétant notre rôle de catalyseur diversifié de l'industrie.

"Nous avons fait des progrès considérables par rapport à nos objectifs stratégiques et avons réalisé une année record en matière de fusions et d'acquisitions, ce qui nous a permis de nous exposer davantage aux services Create à plus forte croissance et à plus forte marge, et nous disposons d'un vaste portefeuille d'acquisitions pour 2024. Nous continuerons à naviguer avec succès dans les conditions actuelles du marché et nous sommes enthousiasmés par les opportunités qui nous attendent alors que nous réalisons nos plans et devenons une entreprise de + 1 milliard d'euros de revenus dans les années à venir."

Keywords a augmenté son dividende final de 10 %, passant de 1,60 pence à 1,76 pence par action. Son dividende total a également augmenté de 10 %, passant de 2,37 pence à 2,61 pence.

Pour l'avenir, l'entreprise a ajouté : "Nous prévoyons une forte croissance des revenus et des bénéfices et nous comptons renforcer notre position de leader sur le marché en 2024."

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

