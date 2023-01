Mots clés Studios yeux résultats vers l'extrémité supérieure du consensus

Keywords Studios PLC - fournisseur mondial de services techniques et créatifs pour les jeux vidéo, basé à Londres - prévoit que le chiffre d'affaires pour 2022 atteindra 690 millions d'euros, contre une prévision précédente de 675 millions d'euros. Le bénéfice avant impôt ajusté devrait s'élever à 112 millions d'euros, dépassant également les prévisions précédentes de 110 millions d'euros. En 2021, le chiffre d'affaires était de 512 millions d'euros et le bénéfice avant impôt de 86 millions d'euros. "La forte performance du groupe au cours de l'année reflète les niveaux élevés de la demande pour nos services, en particulier dans nos lignes de service Create et Globalise", indique la société.

Pour ce qui est de l'avenir, Keywords prévoit de réaliser une performance se situant dans la partie supérieure de la fourchette de consensus des analystes récemment relevée pour 2023, avec un chiffre d'affaires compris entre 758 millions d'euros et 816 millions d'euros, et un bénéfice avant impôts ajusté compris entre 117 millions d'euros et 123 millions d'euros. Il s'attend à un ralentissement de la croissance organique en 2023, mais avec un objectif à moyen terme de plus de 10 %.

Cours actuel de l'action : 2 664,00 pence chacun, en hausse de 2,2% mercredi matin à Londres

Variation sur 12 mois : +8,4%.

