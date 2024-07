(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés vendredi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Keywords Studios PLC - fournisseur de services techniques et créatifs pour la production de jeux vidéo - Fait le point sur les résultats de 2024 à ce jour. Reste confiant dans la réalisation d'une bonne croissance globale du chiffre d'affaires en 2024, avec une performance attendue au second semestre, alors que le secteur commence à sortir des tendances de création de contenu plus lentes qui freinent actuellement les dépenses de l'industrie et, par conséquent, la croissance de Keywords. Mais note qu'un petit nombre de projets de développement de jeux plus importants ont été reportés ou annulés au cours du premier semestre. Ceci, associé à une demande toujours plus faible dans Globalize et à la montée en puissance relativement lente de la production de contenu à Hollywood, signifie que les revenus déclarés devraient augmenter d'environ 7 % au premier semestre, avec une croissance organique attendue d'environ moins 2 %. Les marges d'exploitation ajustées pour le premier semestre devraient se situer autour de 13 %. Le groupe note un pipeline d'opportunités actives de fusions et d'acquisitions.

Hipgnosis Songs Fund Ltd - Société d'investissement dans le domaine de la musique basée à Londres - Le tribunal sanctionne le plan par lequel l'offre de Blackstone Inc. sera mise en oeuvre. Le plan devrait entrer en vigueur lundi. Les actions devraient être suspendues lundi.

Supermarket Income REIT PLC - Société d'investissement immobilier basée à Londres - Achève le refinancement de 170 millions de livres sterling par le biais de sa première émission de dette par placement privé et d'une nouvelle facilité bancaire non garantie. Signature et conclusion d'un accord avec un groupe d'investisseurs institutionnels pour un placement privé de 83 millions d'euros de nouvelles obligations de premier rang non garanties. Les obligations ont une échéance de sept ans et un coupon à taux fixe de 4,44 %. refinance également la facilité de crédit garantie existante de 97 millions de livres sterling avec Deka par une nouvelle facilité de crédit non garantie de 100 millions de livres sterling avec ING Bank NV.

Petershill Partners PLC - Groupe d'investissement basé à Londres, spécialisé dans le capital-investissement et d'autres stratégies de capital privé - Le total des actifs gérés par les sociétés partenaires a augmenté de 11 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 332 milliards de dollars. Au 30 juin, les sociétés partenaires disposaient de 8 milliards de dollars d'actifs sous gestion qui ne payaient pas encore de frais, soit un niveau similaire à celui du 31 décembre 2023.

Man Group PLC - Gestionnaire d'investissement actif basé à Londres et spécialisé dans les marchés privés - Au cours des six mois précédant le 30 juin, le bénéfice avant impôts a augmenté pour atteindre 164 millions de dollars, contre 83 millions de dollars l'année précédente. Le revenu net de base passe de 513 millions d'USD à 761 millions d'USD et le bénéfice par action de 8,9 à 17,1 cents US. Les actifs gérés au 30 juin s'élèvent à 178,2 milliards d'USD, contre 167,5 milliards d'USD au 31 décembre. Note des entrées nettes de 0,9 milliard d'USD, une performance positive des investissements de 11,1 milliards d'USD. Déclaration d'un dividende intérimaire de 5,6 cents, conforme aux prévisions et inchangé par rapport à l'année précédente. Elle déclare que "les affaires sont en pleine forme" à l'approche du second semestre. "Nous avons commencé l'année en force, en livrant la marchandise à nos clients dans un environnement de marché déterminé par l'évolution des taux d'intérêt à terme, les attentes en matière de perturbation technologique et le résultat des élections à l'échelle mondiale", déclare la société.

GCP Infrastructure Investments Ltd - Société d'investissement basée à Jersey, spécialisée dans les infrastructures - La valeur nette d'inventaire par action au 30 juin est de 107,58 pence, en légère baisse par rapport à 107,62 pence au 31 mars. Le portefeuille continue d'afficher des performances matériellement conformes aux attentes de la société.

Annonce d'un dividende de 1,75 pence par action pour la période d'avril à juin, conformément à l'objectif de dividende annuel de 7 pence par action ordinaire.

Jupiter Fund Management PLC - Gestionnaire d'actifs à forte conviction basé à Londres - Au cours du semestre clos le 30 juin, le bénéfice avant impôt a augmenté de 11 % pour atteindre 38,7 millions de livres sterling, contre 34,8 millions de livres sterling l'année précédente. Les recettes nettes, en revanche, ont chuté à 173,7 millions de livres sterling, contre 181 millions de livres sterling. Le bénéfice de base par action s'élève à 5,4 pence, contre 4,6 pence l'année précédente. Le dividende total est ramené de 6,4 pence à 3,2 pence. Les sorties de fonds s'élèvent à 3,4 milliards de livres sterling pour la période. Les actifs sous gestion ont peu changé, à 51,3 milliards de livres sterling. "Jupiter a réalisé une solide performance financière au cours du premier semestre de l'année, conformément à nos attentes, malgré des sorties de fonds qui étaient presque toutes liées à des changements dans l'équipe Value et dans la gestion du Chrysalis Investment Trust", déclare la société. Elle estime qu'il y a lieu d'être "prudemment optimiste".

Poolbeg Pharma PLC - Société biopharmaceutique de stade clinique basée à Londres - annonce qu'elle retire volontairement ses actions ordinaires de la cote du marché OTCQB en raison du faible volume d'échanges et des exigences administratives associées. Le dernier jour de négociation sera lundi. Réaffirme son ambition d'obtenir une double cotation sur une bourse nationale des valeurs mobilières aux États-Unis, telle que le Nasdaq, sous réserve de satisfaire aux exigences de cotation au moment opportun.

EQTEC PLC - Société de technologie de conversion thermochimique basée à Cork, Irlande - Confirme l'acquisition de deux lots de propriété à Castiglione d'Orcia, Italie, qui abritent l'usine MDC d'EQTEC Italia et des installations de stockage de matières premières. Paiement de 0,6 million d'euros en espèces.

ACG Acquisition Co Ltd - société d'acquisition spécialisée dans l'exploitation minière des métaux de la nouvelle économie - Prolonge du 30 juillet au 13 août la date limite à laquelle les actionnaires de catégorie A souhaitent racheter tout ou partie de leurs intérêts de dépositaire.

Great Southern Copper PLC - société d'exploration de cuivre, d'or et de lithium axée sur le Chili - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, la perte avant impôts s'est creusée, passant de 1,3 million de livres sterling à 1,8 million de livres sterling. La perte par action passe de 0,61 pence à 0,64 pence. "Les six à douze prochains mois promettent d'être une période passionnante pour la société, avec des plans en place pour forer nos cibles prioritaires. Notre position financière renforcée nous permet d'accélérer nos activités d'exploration, en veillant à maximiser la valeur de notre base d'actifs", déclare la société.

Jadestone Energy PLC - Société pétrolière et gazière en amont axée sur l'Asie-Pacifique - annonce qu'à l'issue de l'appel d'offres en Malaisie, Petroliam Nasional Berhad lui a attribué une participation de 100 % dans un contrat de partage de production portant sur un petit champ situé au large de la Malaisie péninsulaire.

Oberon Investments Group PLC - société de gestion d'investissements, de planification patrimoniale et de courtage d'entreprises - Au cours de l'exercice clos le 31 mars, le chiffre d'affaires a augmenté de 50 % pour atteindre 7,58 millions de livres sterling, contre 5,05 millions de livres sterling l'année précédente. La perte du groupe se réduit à 2,7 millions de livres sterling, contre 3,9 millions de livres sterling. Les niveaux d'activité de Says continuent de croître à un rythme rapide au cours du premier trimestre, suite à plusieurs nouvelles initiatives et à l'obtention de nouveaux clients. La croissance devrait se poursuivre au cours de l'exercice 2025, avec un objectif de croissance du chiffre d'affaires de plus de 30 % à périmètre constant. En bonne voie pour atteindre la rentabilité au second semestre de l'exercice 2025, sauf coûts exceptionnels.

Trident Royalties PLC - société de redevances minières diversifiées - La réunion du tribunal approuve le plan par lequel l'offre de Deterra Global Holdings Pty Ltd sera mise en œuvre.

Panthera Resources PLC - société d'exploration et de développement aurifère possédant de multiples actifs en Afrique de l'Ouest et en Inde - La filiale australienne Indo Gold Pty Ltd a officiellement émis une notification d'arbitrage avec la République de l'Inde concernant les violations par cette dernière de ses obligations en vertu de l'accord de 1999 entre le gouvernement de l'Australie et le gouvernement de la République de l'Inde sur la promotion et la protection des investissements.

