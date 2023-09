Kezar Life Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique qui se concentre sur la découverte et le développement de petites molécules thérapeutiques pour répondre aux besoins non satisfaits des maladies à médiation immunitaire et du cancer. Le portefeuille de produits de la société comprend le zétomipzomib et le KZR-261. Le zétomipzomib est un inhibiteur sélectif de l'immunoprotéasome qui a terminé les essais de phase Ia chez des volontaires sains et un essai de phase Ib chez des patients atteints de lupus érythémateux disséminé (LED). Ce produit candidat a également le potentiel de traiter de nombreuses maladies chroniques à médiation immunitaire. Le KZR-261 fait l'objet d'un essai clinique ouvert de phase I destiné à évaluer la sécurité et la tolérabilité, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique, ainsi qu'à explorer l'activité anti-tumorale préliminaire. Les programmes de développement de médicaments de la société exploitent différents régulateurs principaux de la fonction cellulaire, notamment l'immunoprotéasome et le translocon Sec61. Ses principales activités se situent à South San Francisco, en Californie.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale