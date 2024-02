KFin Technologies Limited est une société basée en Inde. La société répond aux besoins essentiels des gestionnaires d'actifs, avec une clientèle composée de fonds communs de placement, de fonds d'investissement alternatifs (AIF), de fonds de pension, de gestionnaires de patrimoine et d'entreprises en Inde et à l'étranger. La société fournit des logiciels en tant que service (SaaS) basés sur la gestion des transactions de bout en bout, la gestion des canaux, y compris le calcul du courtage et le service des canaux, les solutions de conformité, l'analyse des données, et divers autres services numériques aux gestionnaires d'actifs dans tous les segments, ainsi que des services d'externalisation. La société opère à travers quatre segments : Solutions pour les investisseurs mutuels nationaux, Solutions d'émission, Solutions pour les investisseurs internationaux et autres, et Services commerciaux mondiaux. Les plateformes de gestion d'actifs de la société sont les plateformes de services aux investisseurs et aux émetteurs. Elle dispose de plateformes spécifiques à chaque pays pour les catégories d'actifs des fonds communs de placement, des produits alternatifs et des pensions pour les services aux investisseurs, et pour les actions et les obligations pour les services aux émetteurs.