KH Neochem Co., Ltd. : Reprise de la tendance de fond

Données financières JPY USD EUR CA 2021 117 Mrd 1 015 M 890 M Résultat net 2021 13 300 M 116 M 102 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 8,59x Rendement 2021 2,44% Capitalisation 114 Mrd 997 M 872 M Capi. / CA 2021 0,98x Capi. / CA 2022 0,96x Nbr Employés 829 Flottant 87,6% Prochain événement sur KH NEOCHEM CO., LTD. 07/02/22 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Dernier Cours de Cloture 3 080,00 JPY Objectif de cours Moyen 4 450,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 44,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Michio Takahashi Executive President & Representative Director Shinya Hamamoto Director, Head-Public & Investor Relations Yukihiro Isogai Director, Head-Personnel, Research & Development Sayoko Miyairi Independent Outside Director Jun Tsuchiya Independent Outside Director