Khandelwal Extractions Limited a nommé Prakhar Pandey en tant qu'administrateur indépendant de la société. Il est nommé pour un mandat de 5 (cinq) années consécutives à compter du 12 août 2023. M. Prakhar Pandey est propriétaire de Prakhar Pandey & Co. et secrétaire d'entreprise en exercice.

Il a plus de 10 ans d'expérience en matière de secrétariat et de conformité juridique. Il a passé les premières années de sa carrière à travailler dans des entreprises renommées et dans des cabinets de secrétaires d'entreprise afin d'améliorer et de perfectionner ses compétences et ses connaissances dans ce domaine, avant de devenir secrétaire d'entreprise en exercice et de posséder son propre cabinet. M. Prakhar Pandey est diplômé (B.Com) du P.P.N College, Kanpur, et titulaire d'une licence en droit (LL.B) du Brahmanand College of Law, Kanpur.