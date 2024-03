Khyber Tobacco Company Limited annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023

Khyber Tobacco Company Limited a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 385,41 millions de PKR, contre 1 261,61 millions de PKR un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 759,97 millions PKR, contre un bénéfice net de 273,59 millions PKR il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 109,79 PKR contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 47,43 PKR il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 109,79 PKR, contre un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 47,43 PKR il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'élève à 956,81 millions PKR contre 3 053,11 millions PKR il y a un an. La perte nette s'élève à 1 061,46 millions PKR contre un bénéfice net de 639 millions PKR il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies est de 153,33 PKR contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 110,77 PKR il y a un an. La perte diluée par action des activités poursuivies est de 153,33 PKR contre un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 110,77 PKR il y a un an.