Khyber Tobacco Company Limited est une société basée au Pakistan. Elle est engagée dans la fabrication et la vente de cigarettes et dans le séchage du tabac. Les produits de la société comprennent le tabac séché, le tabac coupé et les cigarettes. Le portefeuille de l'entreprise comprend des cigarettes de marque privée, des baguettes-filtres et d'autres produits autres que le tabac. L'entreprise exporte des cigarettes, des mélanges de tabac coupé et des bandes de tabac battu à feuilles vertes vers les Émirats arabes unis (EAU), la Jordanie, l'Irak, l'Europe de l'Est, l'Afrique du Sud et de l'Ouest, l'Asie centrale, l'Asie du Sud et le Moyen-Orient.

Secteur Tabac