Biden va signer mardi une loi supprimant la plupart des crédits actuels pour les VE

La Maison Blanche a déclaré que M. Biden signerait mardi la loi approuvant le projet de loi sur le climat, la santé et la fiscalité, d'un montant de 430 milliards de dollars. Le projet de loi restructure le crédit d'impôt existant de 7 5000 $ pour les nouveaux VE et crée un nouveau rabais de 4 000 $ pour les VE d'occasion. Il comprend également des dizaines de milliards de dollars de nouveaux programmes de prêts, de crédits d'impôt et de subventions pour les constructeurs automobiles afin de construire des véhicules plus propres.

De nombreux constructeurs et concessionnaires automobiles ont travaillé avec leurs clients pour remplir des contrats écrits contraignants avant la signature de Biden afin de les rendre éligibles aux crédits même s'ils n'ont pas reçu de véhicules.

L'Alliance for Automotive Innovation, un groupe commercial représentant Volkswagen, General Motors Co, Toyota Motor et Ford Motor, entre autres, a déclaré plus tôt que la loi rendrait inéligibles 70 % des 72 véhicules électriques, hybrides rechargeables et à pile à combustible américains actuellement admissibles à la signature de M. Biden.

Le 1er janvier, lorsque les nouveaux plafonds de revenus et de prix de la loi et les règles d'approvisionnement en batteries et en minéraux critiques entreront en vigueur, "aucun ne sera admissible au crédit complet lorsque les exigences d'approvisionnement supplémentaires entreront en vigueur", a ajouté le groupe.

Une estimation du Congressional Budget Office prévoit que 11 000 nouveaux VE recevront des crédits d'impôt en 2023, en supposant 7 500 $ par véhicule.

Audi of America, Kia Corp et Porsche ont déclaré vendredi que les acheteurs de leurs VE perdront l'accès aux crédits d'impôt fédéraux lorsque Biden signera.

Audi a déclaré que seul son véhicule électrique hybride rechargeable Audi conservera son crédit fédéral existant jusqu'à la fin de 2022.

Le projet de loi rend tout VE assemblé en dehors de l'Amérique du Nord inéligible aux crédits d'impôt, ce qui a suscité les critiques de l'Union européenne, de la Corée du Sud et de nombreux constructeurs automobiles.

GM et Tesla ont déjà atteint le plafond de 200 000 véhicules et ne sont plus éligibles, mais ils le seront à nouveau à partir du 1er janvier en vertu de règles plus strictes en matière d'approvisionnement et de revenus.