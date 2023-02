Exclusif - Hyundai est en pourparlers avec le département du travail américain au sujet du travail des enfants en Alabama.

Dans une déclaration faite mardi dernier, Hyundai a dit à Reuters qu'elle avait eu une série de discussions avec le département du travail, qui a enquêté sur une filiale de Hyundai en Alabama et sur d'autres fournisseurs de pièces du constructeur automobile, et de sa marque sœur Kia Corp, pour des violations potentielles du travail des enfants.

Les discussions avec le régulateur du travail américain se sont concentrées sur "les mesures de conformité à travers notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré Michael Stewart, porte-parole de la société, dans un communiqué. Il a également détaillé plusieurs nouvelles mesures que Hyundai met en œuvre pour "s'assurer que la non-conformité ne se reproduise jamais".

Parmi elles : Hyundai a déclaré qu'elle allait déployer de nouveaux programmes de formation à l'emploi dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, valider les documents d'identification des candidats à l'emploi, mettre en place des lignes d'appel anonymes et décourager le recours à des agences de recrutement tierces. Reuters a découvert que ces agences plaçaient parfois des travailleurs mineurs dans les usines des fournisseurs.

Le département du travail a refusé de commenter les réunions ou les discussions avec Hyundai. Dans une déclaration, un porte-parole du ministère a déclaré qu'il "s'engage à veiller à ce que les employeurs comprennent leur responsabilité en vertu de la loi et s'engage avec les employeurs pour les aider à se conformer."

La déclaration de Hyundai intervient alors qu'une membre du Congrès américain, dont le district de l'Alabama comprend le site de l'usine d'assemblage américaine de la société, fait pression sur le constructeur automobile pour qu'il s'assure que les enfants ne travaillent plus illégalement dans les usines automobiles de l'État.

La membre du Congrès Terri Sewell, une démocrate, a déclaré qu'elle avait eu une série de discussions avec Hyundai, dont une la semaine dernière, afin de répondre aux préoccupations des usines de pièces automobiles qui fournissent Hyundai et Kia.

"J'ai clairement indiqué que l'utilisation du travail des enfants est odieuse et inacceptable, et qu'il doit y avoir des comptes à rendre", a déclaré Sewell à Reuters dans un communiqué. La congressiste a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec Hyundai, les régulateurs fédéraux et les ouvriers de l'automobile en Alabama pour s'assurer que les actions du constructeur automobile "seront suffisantes pour empêcher que cela ne se reproduise".

LE TRAVAIL DES ENFANTS EST INACCEPTABLE

Hyundai est le premier employeur d'usines en Alabama. Il s'appuie sur un réseau de fournisseurs, pour la plupart de propriété coréenne, à travers l'État pour fabriquer ses voitures et ses VUS populaires fabriqués aux États-Unis dans son usine de Montgomery.

"Nous partageons l'avis de la congressiste Sewell selon lequel le recours au travail des enfants est inacceptable", a déclaré Hyundai.

Les commentaires de Sewell sont les premiers d'un haut responsable de l'Alabama sur les problèmes de travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement de Hyundai. Le bureau du gouverneur de l'Alabama, Kay Ivey, ainsi que d'autres parlementaires américains de l'État, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les nouvelles mesures prises par Hyundai et ses discussions avec les régulateurs et les parlementaires surviennent après que Reuters ait documenté le travail des enfants dans diverses usines automobiles de l'Alabama fabriquant des pièces pour Hyundai ou Kia. Ces rapports ont suscité des enquêtes et des réactions de la part des investisseurs, des syndicats et des consommateurs.

L'une des usines, SMART Alabama LLC, est directement détenue par Hyundai. Les départements du travail des États-Unis et de l'Alabama ont lancé une enquête après qu'un article de Reuters en juillet dernier ait révélé que des enfants migrants d'Amérique centrale avaient travaillé chez SMART.

Puis, en août, les autorités ont fait une descente chez SL Alabama LLC, un autre fournisseur de Hyundai, et ont retiré plusieurs enfants de l'usine. Les autorités ont infligé une amende à SL et à son recruteur de main-d'œuvre.

En décembre, Reuters a rapporté des témoignages de première main sur le travail des enfants dans d'autres usines automobiles coréennes de l'État et a révélé que les autorités fédérales et de l'État enquêtaient sur pas moins de dix usines de l'Alabama qui fournissent Hyundai et Kia.

Ces enquêtes sont en cours. Les autorités enquêtent également pour savoir si les travailleurs mineurs de la chaîne d'approvisionnement de Hyundai en Alabama ont pu être la proie de réseaux de trafic de main-d'œuvre enfantine, selon deux fonctionnaires connaissant bien le dossier.

Hyundai a déclaré avoir pris des "mesures immédiates" après avoir appris les violations commises chez SMART Alabama et SL l'année dernière.

ÉTENDRE LES OPÉRATIONS AUX ÉTATS-UNIS

Hyundai a visité ou s'est entretenu avec 29 usines d'approvisionnement en Alabama, et a exigé qu'elles se soumettent à des audits indépendants par des tiers, a déclaré l'entreprise cette semaine.

"En conséquence, Hyundai est confiant qu'il n'y a pas de problèmes actuels de travail des mineurs chez nos fournisseurs de niveau 1", a-t-il ajouté. Les fournisseurs de niveau 1 fabriquent les pièces des véhicules Hyundai pour les vendre directement au constructeur automobile.

Une fois que les autorités ont commencé à enquêter, a rapporté Reuters, les entreprises de recrutement ont renvoyé les jeunes travailleurs étrangers de plusieurs des usines où ils avaient été placés.

Les rapports sur le travail des enfants ont mis en lumière les activités croissantes de Hyundai aux États-Unis. L'année dernière, l'entreprise a posé la première pierre d'une usine de véhicules électriques et de batteries d'une valeur de 5,54 milliards de dollars en Géorgie.

Hyundai et Kia ont toutes deux des chartes mondiales des travailleurs qui interdisent le travail des enfants dans leurs usines et celles de leurs fournisseurs. Les lois de l'Alabama et des États-Unis restreignent le travail en usine pour les personnes de moins de 16 ans, et tous les travailleurs de moins de 18 ans sont interdits de nombreux emplois dans les usines automobiles, où les presses métalliques, les machines de coupe et les chariots élévateurs à fourche à grande vitesse peuvent présenter des dangers.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans la région, de nombreuses usines de l'Alabama ont fait appel à des sociétés de recrutement pour recruter des travailleurs peu rémunérés sur les chaînes de montage, avec un minimum de vérification, selon Reuters.

Tout retard dans la livraison de leur quota de pièces à Hyundai et Kia pouvait entraîner des pénalités de retard de plusieurs milliers de dollars par minute. Les amendes réglementaires pour le travail des enfants, en revanche, peuvent être relativement faibles.