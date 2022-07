Hyundai Motor lance sa première berline électrique, s'attaquant à Tesla

La Ioniq 6 est l'un des 31 modèles électriques que Hyundai Motor Group - qui comprend Hyundai Motor, sa société sœur Kia Corp et la marque haut de gamme Genesis - prévoit de lancer d'ici 2030 pour s'assurer une part de 12 % du marché mondial des VE.

La berline de Hyundai élargira sa gamme de VE au-delà de ses crossovers et SUV actuels pour concurrencer Tesla dans une catégorie populaire.

Si l'on exclut la Chine, le plus grand marché automobile du monde, Hyundai et Kia ont représenté ensemble 13,5 % des VE expédiés dans le monde entre janvier et mai de cette année, selon le tracker industriel SNE Research. Ce chiffre n'est devancé que par Tesla, qui détenait une part de 22 % au cours de la même période.

La Ioniq 6 aura une autonomie d'environ 610 kilomètres (380 miles), soit environ 30% de plus que le crossover Ioniq 5, a déclaré Hyundai.

"Nous utilisons la même chimie de cellule (de batterie) mais... nous avons maximisé la quantité de batteries par pack, ce qui améliore considérablement la densité énergétique", a déclaré Kim Yong Wha, vice-président exécutif de Hyundai.

Le constructeur automobile n'a pas divulgué le prix de la Ioniq 6.

Elle sera proposée en deux options de packs de batteries - 53 kilowatts par heure (kWh) et 77,4 kWh - et commencera à être produite dans son usine d'Asan en Corée du Sud plus tard cette année, a déclaré Hyundai.

Le calendrier de lancement sur le marché sera annoncé ultérieurement.

Hyundai s'approvisionne généralement en batteries auprès de LG Energy Solution Ltd et SK On de SK Innovation. Kia a récemment adopté les batteries chinoises CATL pour ses voitures vendues en Corée du Sud, mais le constructeur automobile n'a pas révélé la source pour les voitures Ioniq 6.

Ce lancement intervient après que Hyundai ait annoncé son intention de construire des usines dédiées aux VE à la fois sur son territoire et aux États-Unis, où la Ioniq 5 et le SUV EV 6 de Kia sont devenus ensemble les VE les plus vendus après les voitures Tesla et devant la Mustang Mach-E de Ford Motor Co.

"Les deux véhicules remédient à deux défauts majeurs que les véhicules VE précédents avaient sur le marché américain : le manque de style et d'autonomie", a déclaré Ivan Drury, directeur principal des perspectives chez Edmunds, à propos de la Ioniq 5 et du EV 6.