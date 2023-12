KIA AMERICA RAPPELLE 79 812 VÉHICULES AUX ETATS-UNIS - NHTSA

Kia Corp, anciennement Kia Motors Corp, est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la distribution d'automobiles. Les produits de la société comprennent des véhicules de tourisme, des véhicules de loisirs (VR), des taxis, des bus, des véhicules commerciaux ainsi que des véhicules hybrides sous les marques K3, K5, K7, K9, Soul, Sedona, Sorento, Sportage et autres. En outre, la société est également engagée dans la fabrication de composants automobiles, ainsi que dans la fourniture de services de location et d'entretien. La société vend ses produits sur le marché intérieur et à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans d'autres pays asiatiques.

Secteur Fabricants de voitures et camions