Le Trésor américain affirme que les contrats de location conclus par les consommateurs peuvent donner droit à des crédits d'impôt pour les VE

Cette annonce est une victoire pour la Corée du Sud et certains constructeurs automobiles qui, au début du mois, ont demandé l'autorisation d'utiliser le crédit d'impôt pour les véhicules électriques commerciaux afin de stimuler l'accès des consommateurs aux VE. Les constructeurs automobiles ont déclaré que le crédit pourrait être utilisé pour réduire les prix de location.

La loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) de 430 milliards de dollars adoptée en août a mis fin aux crédits d'impôt à la consommation de 7 500 dollars pour l'achat de véhicules électriques assemblés en dehors de l'Amérique du Nord, suscitant la colère de la Corée du Sud, de l'Union européenne, du Japon et d'autres pays. Les nouvelles directives du Trésor ne modifient pas la définition de ce qui constitue un assemblage nord-américain afin de rendre un plus grand nombre de véhicules éligibles pour les achats de VE.

Le Trésor a déclaré qu'il utilisait des "principes fiscaux de longue date" pour déterminer si les locations aux consommateurs pouvaient bénéficier du crédit d'impôt pour VE.

L'IRA impose également d'importantes restrictions sur l'approvisionnement en minéraux et en composants de batteries, fixe des plafonds de revenus et de prix pour les véhicules admissibles et cherche à éliminer progressivement les minéraux ou les composants de batteries chinois. Le crédit commercial n'a cependant pas les restrictions de sourçage du crédit à la consommation.

Le sénateur Joe Manchin, un démocrate qui préside la commission de l'énergie de la chambre, avait exhorté le Trésor à rejeter l'autorisation d'utiliser le crédit dans le cadre du crédit-bail à la consommation en disant qu'ils essayaient d'utiliser la disposition "comme un moyen de contourner les exigences strictes en matière d'approvisionnement".

Toyota Motor a déclaré précédemment que "le manque de critères pour se qualifier pour (les crédits commerciaux) pourrait nuire aux objectifs de l'IRA d'étendre la production nationale de batteries de VE et de maintenir l'indépendance énergétique de l'Amérique."

Cette loi lève le plafond de 200 000 véhicules par constructeur qui avait rendu Tesla et General Motors inéligibles aux crédits d'impôt pour VE à partir du 1er janvier. Le Trésor publiera jeudi une première liste des VE 2023 admissibles et prévoit une liste plus complète d'ici samedi.

Le 19 décembre, le Trésor a déclaré qu'il retarderait jusqu'en mars la publication des orientations proposées sur l'approvisionnement obligatoire des batteries de VE, ce qui signifie que certains VE qui ne répondent pas aux nouvelles exigences pourraient avoir une brève fenêtre d'éligibilité en 2023 avant que les règles relatives aux batteries n'entrent en vigueur.

La moitié du crédit est subordonnée au fait qu'au moins 40 % de la valeur des minéraux critiques contenus dans la batterie aient été extraits ou traités aux États-Unis ou dans un pays ayant conclu un accord de libre-échange avec les États-Unis, ou recyclés en Amérique du Nord, une exigence de pourcentage qui augmente chaque année.

Le Trésor a déclaré jeudi que sa définition d'un accord de libre-échange inclura au moins les accords commerciaux complets existants avec l'Australie, Bahreïn, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, Israël, la Jordanie, la Corée du Sud, le Mexique, le Maroc, le Nicaragua, Oman, le Panama, le Pérou et Singapour.

Les États-Unis pourraient négocier d'autres accords de libre-échange qualifiants avec leurs alliés dans les mois à venir. Le Trésor a déclaré qu'il "évaluera tout accord nouvellement négocié en vue d'une inclusion proposée" lorsqu'il finalisera les règles de l'EV.