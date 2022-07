Données financières KRW USD EUR CA 2022 80 394 Mrd 61,4 Mrd 60,1 Mrd Résultat net 2022 5 631 Mrd 4,30 Mrd 4,21 Mrd Tréso. nette 2022 8 325 Mrd 6,35 Mrd 6,23 Mrd PER 2022 5,89x Rendement 2022 3,95% Capitalisation 32 716 Mrd 24 967 M 24 467 M VE / CA 2022 0,30x VE / CA 2023 0,25x Nbr Employés - Flottant 62,2% Graphique KIA CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KIA CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 26 Dernier Cours de Clôture 81 600,00 KRW Objectif de cours Moyen 113 038,46 KRW Ecart / Objectif Moyen 38,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ho-Sung Song President, Co-Chief Executive Officer & Director Jun-Young Choi Co-Chief Executive Officer, Director & VP Woo-Jung Joo Director, VP & Head-Finance Eui-Sun Chung Chairman Sang-Koo Nam Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KIA CORPORATION -0.73% 24 967 TOYOTA MOTOR CORPORATION 3.40% 216 723 VOLKSWAGEN AG -20.43% 87 969 MERCEDES-BENZ GROUP AG -16.50% 61 828 BMW AG -11.71% 52 481 FORD MOTOR COMPANY -42.42% 50 609