Les constructeurs automobiles et la Corée du Sud exhortent les États-Unis à exploiter le crédit d'impôt pour les VE commerciaux

La loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) de 430 milliards de dollars adoptée en août a mis fin aux crédits d'impôt à la consommation de 7 500 dollars pour les véhicules électriques assemblés en dehors de l'Amérique du Nord, suscitant la colère de la Corée du Sud, de l'Union européenne, du Japon et d'autres pays.

Certains constructeurs automobiles affirment qu'une disposition moins remarquée de l'IRA pour les "véhicules commerciaux propres" pourrait être utilisée pour stimuler les fabricants de VE et répondre aux préoccupations étrangères.

Rivian Automotive, Hyundai Motor et Kia Corp, entre autres, veulent que l'administration laisse le leasing de véhicules grand public se qualifier pour le crédit d'impôt pour VE commerciaux qui pourrait réduire les paiements mensuels de location.

Dans des commentaires rendus publics mardi, le gouvernement sud-coréen a demandé au Trésor "d'interpréter les 'véhicules commerciaux propres' de manière large" pour inclure les voitures de location, les véhicules loués et les véhicules achetés pour être utilisés dans les flottes de covoiturage Uber ou Lyft.

La Corée du Sud a également demandé au Trésor de ne pas imposer de restrictions budgétaires aux crédits d'impôt pour véhicules commerciaux jusqu'en 2025.

Hyundai et Kia veulent que le Trésor permette aux personnes qui louent des VE de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt allant jusqu'à 4 000 $ pour les VE d'occasion s'ils achètent des véhicules à l'expiration du bail.

Le crédit d'impôt IRA pour les VE grand public impose d'importantes restrictions sur l'approvisionnement en minéraux et composants de batterie, fixe des plafonds de revenu et de prix pour les véhicules admissibles et cherche à éliminer progressivement les minéraux ou composants de batterie chinois.

Le crédit commercial n'a pas les mêmes restrictions en matière d'approvisionnement ou de prix, mais comporte un test d'admissibilité de "coût différentiel" qui pourrait s'avérer complexe. Certains constructeurs automobiles souhaitent que le Trésor facilite l'éligibilité de la plupart des véhicules utilitaires légers commerciaux aux crédits d'impôt de 7 500 dollars.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière "il y a des ajustements que nous pouvons faire qui peuvent fondamentalement faciliter la participation des pays européens."

Certains constructeurs automobiles s'opposent à l'utilisation du crédit commercial pour les ventes aux consommateurs.

Toyota Motor Corp a déclaré que "le manque de critères pour se qualifier pour (les crédits commerciaux) pourrait nuire aux objectifs de l'IRA d'étendre la production nationale de batteries de VE et de maintenir l'indépendance énergétique de l'Amérique".

Tesla a déclaré que les crédits commerciaux "devraient s'appliquer exclusivement aux utilisateurs finaux commerciaux" et que le crédit d'impôt à la consommation "devrait s'appliquer exclusivement aux utilisateurs finaux individuels."

La directrice générale de General Motors, Mary Barra, a déclaré à Reuters en marge d'un événement lundi que répondre aux préoccupations des étrangers concernant le crédit est "plus compliqué qu'une seule chose pour le résoudre" et a ajouté que "s'en tenir à l'intention du projet de loi" rédigé par le Congrès "est important."