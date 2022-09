Les réclamations pour vol aux États-Unis montent en flèche pour les véhicules Hyundai et Kia, selon un groupe à but non lucratif

L'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a déclaré que de nombreux véhicules Hyundai et Kia des années modèles 2015-19 ne sont pas équipés de dispositifs d'immobilisation électroniques, qui empêchent les personnes de pénétrer par effraction et de contourner le contact. Selon l'IIHS, cette fonction fait partie de l'équipement standard de presque tous les véhicules fabriqués par d'autres constructeurs au cours de cette période.

Hyundai et Kia ont toutes deux déclaré que leurs véhicules étaient conformes aux normes automobiles américaines, mais ont affirmé que leurs véhicules étaient ciblés dans le cadre d'un "effort coordonné" par des utilisateurs de médias sociaux. Hyundai a déclaré que les dispositifs d'immobilisation du moteur sont devenus la norme sur tous les véhicules produits après le 1er novembre 2021, tandis que Kia a déclaré avoir ajouté des dispositifs d'immobilisation dans tous les véhicules au cours de l'année modèle 2022.