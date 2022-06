Kiaro nomme Kelly Abbott au conseil d'administration

Kiaro Holdings Corp. a nommé M. Kelly Abbott à son conseil d'administration (la " nomination ") à compter du 24 juin 2022. Kelly a plus de 10 ans d'expérience dans l'entreprenariat et a fondé plusieurs entreprises de tailles et de secteurs différents. Kelly a une grande expérience des marchés publics et a aidé à sécuriser des millions de dollars de capitaux dans les secteurs privés et publics. L'expertise de Kelly porte sur le marketing, la stratégie d'entreprise, le capital-risque et le développement commercial. Il a supervisé la fonction de développement d'entreprise de diverses sociétés privées et publiques dans les secteurs des mines et des ressources, de la technologie, du cannabis et des psychédéliques.