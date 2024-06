Kibo Energy PLC - société basée à Galway, en Irlande, ayant des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - a annoncé vendredi la démission de Shard Capital Partners LLP en tant que courtier commun. Hybridan LLP et Global Investment Strategy UK Ltd restent les courtiers de la société.

Cours actuel de l'action : 0,017 pence, en baisse de 44 % à Londres vendredi

Variation sur 12 mois : en baisse de 72 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.