(Alliance News) - Kibo Energy PLC est revenu mercredi sur le plan de restructuration de l'entreprise, comprenant une refonte du conseil d'administration et une augmentation de capital, qu'il avait dévoilé il y a moins d'une semaine.

La société basée à Galway, en Irlande, qui a des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni, a déclaré mercredi qu'elle avait décidé de "reconsidérer" son orientation stratégique et les changements au sein de son conseil d'administration après avoir consulté diverses parties prenantes et conseillers.

Après consultation, la société a déclaré qu'il était peu probable qu'elle procède à tous les changements de conseil d'administration annoncés et qu'elle s'efforçait de convenir d'une équipe de direction alignée sur sa stratégie de redressement.

Elle a ajouté qu'elle prévoyait toujours de se transformer en une société d'énergie à base élargie, en envisageant également des opportunités dans le secteur du pétrole et du gaz.

Cependant, le placement proposé de 500 000 GBP à 0,015 pence, tel qu'il avait été envisagé à l'origine, n'aura pas lieu, a déclaré le groupe, ajoutant qu'il fournira prochainement une mise à jour sur la composition révisée du conseil d'administration et la structure de financement proposée.

Ce changement soudain de stratégie intervient après que Kibo a annoncé vendredi dernier la restructuration de l'entreprise.

Pour remanier le conseil d'administration, Stefania Barbaglio a été nommée présidente. Mohammed Ashraf a été nommé directeur général.

James Parsons et Clive Roberts ont été nommés administrateurs non exécutifs.

Louis Coetzee, président et directeur général par intérim de la société, aurait quitté ses fonctions de directeur général.

Vendredi, Kibo a également déclaré qu'elle envisageait de se retirer de la Bourse de Johannesburg dans le cadre de ce plan.

La majorité des créanciers ont été cédés à une tierce partie ou seront convertis en actions, avait-elle indiqué.

Les actions de Kibo étaient en hausse de 13 % à 0,013 pence l'unité à Londres mercredi après-midi. À Johannesburg, les actions de Kibo sont restées stables à 0,01 ZAR l'unité.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.