Kibo Energy fait des progrès dans les tests pilotes pour ses projets de biocarburants

(Alliance News) - Kibo Energy PLC a déclaré mardi avoir fait des "progrès significatifs" dans les tests pilotes pour ses projets de biocarburants en Afrique australe.

La société basée à Galway, en Irlande, gère des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni. Avec ses projets de biocarburants, le groupe vise à fournir aux industriels des biocarburants solides en remplacement du charbon conventionnel.

Dans un communiqué publié mardi, Kibo a déclaré que les essais positifs en laboratoire et les essais pilotes ont démontré la viabilité potentielle du remplacement du charbon conventionnel par des biocombustibles solides d'un point de vue technique et opérationnel.

"Les derniers résultats vont maintenant être intégrés aux études de faisabilité détaillées qui sont actuellement en cours, afin d'établir la viabilité technique et commerciale du remplacement du charbon par des biocombustibles solides dans les chaudières de petite et moyenne taille et les applications similaires", a déclaré l'entreprise.

Louis Coetzee, directeur général de Kibo, a déclaré que le groupe était "extrêmement satisfait" des résultats des derniers essais et qu'il était persuadé que les études de faisabilité en cours apporteraient d'autres résultats positifs.

"Nous restons sur la bonne voie pour poursuivre activement l'exécution de nos projets de biocarburants en Afrique australe et nous sommes impatients de fournir au marché de nouvelles mises à jour sur l'avancement de ces initiatives", a déclaré M. Coetzee.

Kibo a également annoncé que Chris Schutte avait pris sa retraite en tant que directeur exécutif à partir de mardi. L'entreprise envisage un certain nombre de candidats pour remplacer M. Schutte.

