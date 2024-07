Kibo Energy PLC - société basée à Galway, en Irlande, ayant des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - nomme Cobus van der Merwe au poste de directeur général par intérim. Van der Merwe est le directeur financier. Louis Coetzee quitte son poste de directeur général. Ces changements au sein du conseil d'administration prennent effet immédiatement et sont partiellement achevés. Il est précisé que Clive Roberts sera nommé au conseil d'administration en temps voulu, une fois que l'approbation réglementaire aura été obtenue. À la fin du mois dernier, Kibo a nommé M. Roberts, actionnaire de Kibo, administrateur non exécutif et président du conseil d'administration.

Kibo indique également qu'elle a reçu le produit de la première tranche de 150 000 GBP après l'attribution de 1,8 milliard d'actions de placement à Peter Williams. Ces fonds permettront de procéder à l'audit des résultats financiers de 2023. Cette somme fait partie du placement de 350 000 GBP de 4,17 milliards d'actions nouvelles à 0,0084 pence chacune. La deuxième tranche est également levée par l'intermédiaire de Williams.

Cours de l'action à Johannesburg : 0,01 rand cent

Variation sur 12 mois : baisse de 50

Cours de l'action à Londres : 0,012 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 78%.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

