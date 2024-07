Kibo Energy PLC - société basée à Galway, en Irlande, ayant des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - nomme officiellement Clive Roberts à sa présidence. À la fin du mois dernier, Kibo a nommé M. Roberts, actionnaire de Kibo, administrateur non exécutif et président dans le cadre du remaniement du conseil d'administration. Au début du mois, Kibo a choisi Cobus van der Merwe comme directeur général par intérim. M. van der Merwe est directeur financier. L'entreprise a également annoncé le départ à la retraite de Louis Coetzee en tant que directeur général.

Cours actuel de l'action à Londres : 0,012 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 77 %.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 0,01 rand cent

Variation sur 12 mois : baisse de 50

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

