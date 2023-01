Kibo Energy reprend ses transactions à Londres après avoir choisi un conseiller désigné

(Alliance News) - Kibo Energy PLC a déclaré mercredi qu'elle reprendra ses activités sur le marché AIM de la Bourse de Londres après avoir nommé Beaumont Cornish Ltd comme conseiller désigné.

Kibo est une société basée à Galway, en Irlande, qui a des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni. Ses actions ont été suspendues de l'AIM le 12 décembre après avoir échoué à trouver un nomade, une société de services financiers qui conseille une société cotée sur l'AIM.

RFC Ambrian Ltd a cessé d'agir en tant que nomade le 9 décembre.

Son remplaçant, Beaumont Cornish, est un conseiller indépendant qui est membre de la Bourse de Londres et de la Bourse d'Aquis. Il s'agit d'un promoteur approuvé par la UK Financial Conduct Authority.

Mercredi également, Kibo a nommé Ajay Saldanha au poste de directeur non exécutif, à compter de maintenant. Kibo a déclaré que Saldanha est un professionnel de la banque et de l'investissement, avec plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'électricité, de l'énergie et des services publics.

Les actions de Kibo étaient cotées à 0,13 pence chacune à Londres mercredi matin, en baisse de 1,9 %. À Johannesburg, l'action était inchangée à 0,04 ZAR.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

