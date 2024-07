(Alliance News) - Kibo Energy PLC a annoncé lundi que l'AIM de Londres avait temporairement suspendu la négociation de ses actions lundi pour n'avoir pas publié les comptes et l'admission des actions de placement avant dimanche.

Kibo a déclaré qu'elle travaillait "avec diligence" pour que les comptes soient prêts à être publiés à la fin du mois de juillet ou au début du mois d'août.

Par ailleurs, Kibo a également déclaré que sa filiale Mast Energy Developments PLC était en pourparlers avancés concernant l'acquisition potentielle d'un site opérationnel de production d'énergie flexible de 10 mégawatts situé dans le sud-ouest de l'Angleterre.

L'acquisition potentielle sera soumise à une due diligence finale, à un contrat, à un financement et aux diverses autorisations et approbations habituelles associées à une transaction de cette nature.

Mast Energy a qualifié les discussions de "positives", mais a averti qu'elle ne pouvait pas "garantir les conditions ou le calendrier de l'opération".

Par ailleurs, Mast Energy a déclaré avoir achevé la révision du premier groupe électrogène de sa centrale électrique flexible de 9 mégawatts de Pyebridge, dans le Derbyshire, grâce à un financement de RiverFort Global Opportunities PCC Ltd.

"Nous sommes très heureux que la remise en état du premier groupe électrogène de Pyebridge ait été achevée avec succès, conformément au plan, au calendrier et au budget", a déclaré Pieter Krugel, directeur général de Mast energy.

"En outre, nous sommes enthousiasmés par la perspective de l'acquisition potentielle et, bien qu'il n'y ait aucune garantie sur les conditions ou le calendrier actuels, nous travaillons avec diligence pour faire progresser et achever la transaction aussi rapidement que possible".

Kibo Energy PLC détient une participation de 55 % dans Mast Energy.

