Mast Energy de Kibo remporte de nouveaux contrats de marché de capacité au Royaume-Uni

Kibo Energy PLC - société basée à Galway, Irlande, ayant des projets énergétiques en Afrique et au Royaume-Uni - Déclare que l'installation de production flexible de neuf mégawatts alimentée au gaz synchrone de Pyebridge, détenue par Mast Energy Developments PLC, a obtenu de nouveaux contrats de marché de capacité à des valeurs "considérablement" plus élevées après la vente aux enchères. Ces nouveaux contrats amélioreront considérablement le profil de revenus et la rentabilité de l'installation.

Pour les 10 mois qui se sont terminés le 31 décembre, le revenu des ventes de la production d'électricité s'est élevé à 1,1 million de GBP, tandis que la production totale d'électricité a été de 2 738 MWh. Tant la production réalisée que le prix de vente ont surpassé le marché, le prix de gros moyen du marché en 2022 s'élevant à seulement 204 GBP par MWh, soit une performance de 88 % supérieure à celle du marché.

"La performance du site de Pyebridge au cours de l'année 2022 a dépassé nos attentes, surpassant le prix moyen du marché de 88% et soulignant la capacité de MED à fournir des rendements nettement supérieurs à ceux du marché. En outre, MED est sur la bonne voie pour mettre en production son prochain projet, Bordesley, plus tard cette année, tout en faisant progresser le développement du reste des projets de son portefeuille", déclare Louis Coetzee, directeur général de Kibo.

Cours actuel de l'action à Londres : 0,11 pence, en baisse de 5,3% lundi

Variation sur 12 mois : 54% de baisse

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 0,03 ZAR

Variation sur 12 mois : baisse de 50%.

Cours actuel de l'action Mast Energy à Londres : 1,67 pence, en hausse de 4,6% lundi

Variation sur 12 mois : -76%.

Par Artwell Dlamini, journaliste d'Alliance News

