Kidpik Corp. est une société de commerce électronique par abonnement. Par le biais de sa plateforme en ligne, kidpik propose des boîtes d'abonnement de vêtements pour enfants pour les garçons et les filles de différentes tailles, des tout-petits aux jeunes, qui comprennent des panoramas coordonnés et personnalisés en fonction des préférences de style de chaque membre. L'objectif est de fournir des tenues de la tête aux pieds (y compris les chaussures) en concevant chaque collection saisonnière en interne, du concept à la boîte. La société aide les parents à acheter des tenues coordonnées pour leurs enfants. Elle permet de gagner du temps en proposant des tenues personnalisées, assorties et sélectionnées par des stylistes chevronnés, prêtes à être portées dès la sortie de la boîte. Les membres font leurs achats depuis leur domicile et ont une semaine pour décider de ce qu'ils veulent garder, retourner ou échanger. kidpik coiffe et livre les tenues directement à la porte des membres.

Secteur Détaillant habillement et accessoires