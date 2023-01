Kier condamné à une amende de 4,4 millions de GBP après que des ouvriers ont heurté des lignes électriques aériennes.

(Alliance News) - Kier Group PLC a été condamné à une amende de plus de 4 millions de livres sterling après que des ouvriers aient heurté à deux reprises des lignes électriques aériennes. Des images dramatiques montrent le moment où un câble a failli heurter quelqu'un en tombant sur une autoroute.

Lors d'un incident, un câble aérien descendu par des travailleurs de l'entreprise de génie civil a heurté un camion.

Kier a mis les travailleurs et les conducteurs en "danger significatif" en raison de son "incapacité à planifier le travail correctement et à fournir une évaluation des risques adéquate", a constaté le Health & Safety Executive britannique.

C'est la deuxième fois qu'une poursuite du HSE se solde par une amende de 4 millions de livres sterling alors que personne n'a été blessé.

Lors du premier incident, le 28 mars 2018, trois travailleurs de Kier ont accidentellement heurté et sectionné une ligne électrique aérienne de 11kV qui a atterri sur la M6 et dans un champ voisin.

Des images ont montré un ouvrier courant et évitant de justesse d'être touché, juste après 0200 GMT.

Kier a omis de prévenir immédiatement Scottish Power, ce qui signifie que le câble a été remis sous tension à plusieurs reprises alors qu'il se trouvait sur l'autoroute et que des véhicules passaient.

Lors du second incident, le 21 janvier 2019, un tracteur de Kier a heurté un câble aérien, ce qui a conduit à ce qu'une ligne électrique de 11kV non marquée soit touchée et cassée par un camion venant en sens inverse.

Les deux incidents ont eu lieu pendant des travaux routiers de nuit entre les jonctions 16 et 18 sur la M6 près de Sandbach dans le Cheshire, en Angleterre.

Le HSE a constaté qu'en raison d'une planification inadéquate de la part de Kier, le véhicule utilisé lors du premier incident n'était pas adapté, alors que d'autres véhicules plus appropriés étaient disponibles.

Il n'y avait pas non plus d'évaluation des risques spécifiques à la tâche pour les travailleurs.

Lors du second incident, les travailleurs n'étaient pas conscients des risques aériens.

La société a été condamnée à une amende de 4,4 millions de livres sterling et à des frais de 80 759 livres sterling à la Manchester Crown Court jeudi.

L'inspecteur HSE Mike Lisle a déclaré : "Il s'agit d'une amende importante qui reflète la gravité des manquements constatés ici.

"Le fait que la société n'ait pas planifié les travaux correctement et n'ait pas fourni une évaluation des risques adéquate a mis ses travailleurs et les personnes utilisant l'autoroute en grand danger."

