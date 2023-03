Kier : hausse du bénéfice intermédiaire et du chiffre d'affaires ; priorité à la gestion de la dette et de la trésorerie

(Alliance News) - Kier Group PLC a déclaré jeudi que son bénéfice semestriel était en hausse, en ligne avec le chiffre d'affaires, et qu'il avait l'intention de se concentrer sur la réduction de ses niveaux d'endettement et de générer des liquidités à l'avenir.

L'entreprise de construction basée à Manchester, en Angleterre, a déclaré que le bénéfice avant impôt avait doublé pour atteindre 25,4 millions de livres sterling au cours du semestre qui s'est achevé le 31 décembre, contre 12,7 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 3,4 %, passant de 1,48 milliard de livres sterling à 1,53 milliard de livres sterling.

"Les bonnes performances du groupe au cours des six derniers mois reflètent notre meilleure résistance et notre position financière renforcée", a déclaré le directeur général Andrew Davies.

"Notre carnet de commandes a augmenté de manière significative par rapport à l'année précédente, reflétant un grand nombre de contrats remportés dans toutes nos divisions, ce qui nous permet d'avoir une bonne visibilité des revenus sur plusieurs années. Ces contrats reflètent la discipline en matière d'appels d'offres et la gestion des risques désormais ancrées dans l'entreprise".

Kier a déclaré que l'accent mis sur la génération de liquidités et la réduction de la dette nette a nécessité une suspension des paiements de dividendes. En conséquence, aucun dividende intérimaire ou final n'a été déclaré, comme c'était le cas six mois et un an plus tôt.

Au 31 décembre, le flux de trésorerie opérationnel disponible était négatif de 69,8 millions de livres sterling, contre 83,5 millions de livres sterling un an plus tôt, tandis que la dette nette s'élevait à 130,6 millions de livres sterling, contre 131,3 millions de livres sterling.

"En ce qui concerne l'avenir, nous prévoyons de générer un flux de trésorerie d'exploitation positif pour l'ensemble de l'année et d'atteindre une position de trésorerie nette à la fin de l'année. Les transactions actuelles restent conformes aux attentes du conseil d'administration malgré les incertitudes politiques et économiques", a poursuivi M. Davies.

"Le groupe est bien positionné pour continuer à bénéficier des engagements du gouvernement britannique en matière de dépenses d'infrastructure et se concentre sur la réalisation d'une position de trésorerie nette durable et d'un dividende durable, conformément à notre plan de création de valeur à moyen terme."

Les actions de Kier étaient en baisse de 2,6 % à 72,29 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.