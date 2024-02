Kier Group plc est une société de services d'infrastructure et de construction. Les segments de la société comprennent les services d'infrastructure, la construction et l'immobilier. Le segment des services d'infrastructure comprend les activités liées aux autoroutes, aux infrastructures et aux services publics. La division Highways conçoit, construit et entretient des routes pour les National Highways, Transport for London et un certain nombre de conseils de district et de comté. La division Infrastructure réalise des projets d'infrastructure et de génie civil importants et complexes. Le secteur des services publics propose des contrats à long terme de construction et d'entretien aux secteurs de l'eau, de l'énergie et des télécommunications. Le segment Construction comprend la construction régionale, les projets stratégiques, Kier Places (y compris l'entretien des logements, la gestion des installations et les services environnementaux), ainsi que ses activités internationales. Le segment immobilier investit et développe principalement des projets et des sites commerciaux et résidentiels à usage mixte à travers le Royaume-Uni.

Secteur Construction et ingénierie