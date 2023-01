Les performances de Kier sont conformes aux attentes malgré la pression inflationniste

(Alliance News) - Kier Group PLC a déclaré jeudi s'attendre à ce que ses résultats semestriels soient conformes à ses attentes, après avoir réussi à atténuer la pression inflationniste.

L'entreprise de construction basée à Manchester, en Angleterre, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses résultats pour le premier semestre de son exercice financier soient conformes à ses attentes. Le premier semestre de son exercice financier s'est terminé le 31 décembre.

"Cela reflète une solide performance opérationnelle au cours de la période malgré la pression inflationniste que le groupe reste confiant de pouvoir continuer à atténuer à l'avenir", a-t-il ajouté.

Kier a déclaré qu'au cours de la période, il a remporté une série de nouveaux contrats, à des taux qui reflètent sa "discipline en matière d'appels d'offres et sa gestion des risques".

Au 31 décembre, le carnet de commandes de la société devrait s'élever à environ 10,1 milliards de livres sterling, contre 8,0 millions de livres sterling un an plus tôt.

Elle a ajouté qu'elle a décroché des revenus de plus de 90 % pour l'exercice 2023, offrant ainsi un "haut degré de visibilité".

Pour l'avenir, Kier se dit confiant dans la réalisation de ses objectifs à moyen terme, notamment un chiffre d'affaires compris entre 4,0 et 4,5 milliards de livres sterling, une marge bénéficiaire d'exploitation ajustée d'environ 3,5 % et une conversion en espèces du bénéfice d'exploitation d'environ 90 %.

Au cours de l'exercice 2022, Kier a déclaré un chiffre d'affaires de 3,26 milliards GBP et une marge d'exploitation ajustée de 3,7 %.

En outre, l'entreprise a déclaré qu'elle continue de progresser vers son plan à moyen terme visant à atteindre une position de trésorerie nette durable. La dette nette au 31 décembre 2022 devrait être similaire à celle du 31 décembre 2021. La position de trésorerie nette de Kier au 30 juin 2022 était de 3 millions de GBP.

"Nous prévoyons de générer un flux de trésorerie d'exploitation positif pour l'ensemble de l'année et de dégager une position de trésorerie nette à la fin de l'année. Le groupe est bien positionné pour continuer à bénéficier des engagements de dépenses d'infrastructure du gouvernement britannique et se concentre sur la livraison d'une position de trésorerie nette durable et d'un dividende durable, conformément à notre plan de création de valeur à moyen terme."

Kier prévoit de publier ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre le 9 mars.

Les actions de Kier étaient en hausse de 3,4 % à 68,35 pence chacune à Londres jeudi matin.

