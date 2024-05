KIFS Financial Services Limited a annoncé que lors de la réunion de son conseil d'administration tenue le 25 mai 2024, le deuxième mandat consécutif de deux des administrateurs indépendants, à savoir M. Devang M. Shah et M. Dharmendra N. Soni, expire le 26 mai 2024 et que, par conséquent, ils cesseront d'être administrateurs de la société et membres des différents comités. Composition révisée des comités du conseil d'administration : Comité d'audit - M. Rajesh Gopaldas Parekh en tant que président, M. Sharvil Bharat Kumar Suthar en tant que membre et M. Rajesh Parmanand Khandwala en tant que membre. Comité de nomination et de rémunération - M. Sharvil Bharat Kumar Suthar en tant que président, M. Dixit Dipakkumar Shah en tant que membre, Mme Sonal Rajesh Khandwala en tant que membre.

Comité des doléances des parties prenantes - M. Dixit Dipakkumar Shah en tant que président, M. Sharvil Bharat Kumar Suthar en tant que membre, M. Rajesh Parmanand Khandwala en tant que membre. Comité de gestion des risques - M. Sharvil Bharat Kumar Suthar en tant que président, M. Dixit Dipakkumar Shah en tant que membre, M. Vimal Parmanand Khandwala en tant que membre. Comité de la responsabilité sociale des entreprises - M. Rajesh Parmanand Khandwala en tant que président, M. Rajesh Gopaldas Parekh en tant que membre, M. Sharvil Bharat Kumar Suthar en tant que membre.