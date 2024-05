KIFS Financial Services Limited est une société financière non bancaire basée en Inde. La société est principalement engagée dans les activités de financement. Elle exerce des activités de courtage d'actions et de matières premières, d'arbitrage, de services de dépôt et de gestion de portefeuille. Les produits de la société comprennent le financement d'offres publiques initiales (IPO) et d'offres publiques de suivi (FPO), les prêts contre titres et d'autres produits. Elle fournit des facilités de financement pour les investissements sur le marché primaire pour la catégorie des particuliers (IPO Financing). Le financement des introductions en bourse est un mécanisme de soutien qui permet de profiter des opportunités offertes par le marché primaire.

Secteur Services financiers aux entreprises