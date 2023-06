Analyse - L'accord sur le plafond de la dette américaine condamne les plans fiscaux révolutionnaires de Joe Biden

L'accord visant à plafonner les dépenses discrétionnaires et à suspendre le plafond de la dette ne prévoit aucune modification des taux d'imposition pour augmenter les recettes ; il réduit également les nouveaux fonds que M. Biden avait alloués à l'Internal Revenue Service (service des impôts), qui a été vidé de sa substance. Cet accord couronne la défense réussie par les républicains des réductions d'impôts de Trump, qui ont permis d'augmenter la dette en 2017, face aux critiques virulentes de M. Biden et aux nombreuses tentatives des démocrates de revenir sur ces réductions pour les Américains fortunés.

À moins d'une improbable victoire des démocrates à la Maison-Blanche et dans les deux chambres du Congrès en 2024, les changements majeurs du code fiscal américain sont désormais considérés comme largement exclus jusqu'à la fin de l'année 2025, date à laquelle les réductions d'impôts individuelles de 2017 arriveront à expiration. À ce moment-là, les experts en fiscalité prédisent que les parlementaires seront contraints de se mettre d'accord sur une refonte majeure de la fiscalité.

"Les choses se préparent à une grande falaise fiscale en 2025. C'est la prochaine occasion de procéder à des changements majeurs", a déclaré William McBride, vice-président de la politique fiscale fédérale pour la Tax Foundation, un groupe de réflexion conservateur à Washington.

Les sondages montrent que l'idée de lutter contre l'inégalité flagrante des revenus en augmentant les impôts des riches et des entreprises est extrêmement populaire auprès des électeurs démocrates et républicains.

LES CHANGEMENTS FISCAUX SONT DIFFICILES

Les promesses fiscales non tenues par Joe Biden lors de sa campagne illustrent la difficulté politique qu'il y a à modifier le code fiscal américain, à moins de disposer d'une majorité écrasante au Congrès.

Son plan en deux parties "Build Back Better", d'une valeur de 4 000 milliards de dollars, comprenait des infrastructures, des incitations à l'utilisation d'énergies propres, le développement de la main-d'œuvre, des services de garde d'enfants, des congés familiaux rémunérés, des universités communautaires gratuites, des crédits d'impôt élargis pour les enfants et d'autres initiatives.

Il a proposé plus de 3 500 milliards de dollars de nouveaux impôts, notamment en augmentant le taux d'imposition des sociétés de 21 % à 28 %, en faisant passer le taux d'imposition individuel le plus élevé de 37 % à 39,6 % et en imposant les plus-values à ces taux pour les Américains qui gagnent plus d'un million de dollars. Il a promis de ne pas augmenter les impôts des personnes gagnant moins de 400 000 dollars par an.

Mais l'opposition des républicains et des sénateurs démocrates Joe Manchin et Kyrsten Sinema, aujourd'hui indépendants, a contraint Joe Biden à revoir ses projets de recettes à la baisse. Il a toutefois réussi à obtenir de nouvelles règles de déclaration fiscale des cryptomonnaies dans le projet de loi sur les infrastructures et un nouvel impôt minimum alternatif de 15% pour les entreprises dans la loi sur la réduction de l'inflation axée sur le climat, afin d'obtenir 238 milliards de dollars de réduction du déficit sur 10 ans.

Biden a présenté ses hausses d'impôts et son programme social une dernière fois, en grande partie à des fins de campagne, dans sa demande de budget pour l'exercice 2024 en mars, proposant de lever 5 500 milliards de dollars de nouvelles recettes et de réduire les déficits de 3 000 milliards de dollars sur une décennie.

Mais lors des négociations sur le plafond de la dette, le président n'a pas insisté sur les recettes fiscales et a sacrifié une partie du joyau de sa couronne : 80 milliards de dollars de nouveaux fonds sur une décennie pour moderniser l'IRS afin de renforcer la lutte contre les fraudeurs fiscaux. L'IRS cédera 20 milliards de dollars sur deux ans à d'autres priorités de dépenses.

"Les républicains de la Chambre des représentants ont réussi à bloquer chaque centime des hausses d'impôts du président Biden sur les familles, les agriculteurs et les petites entreprises dans le cadre de l'accord sur le plafond de la dette et à protéger la loi sur les réductions d'impôts et les emplois de 2017 contre l'abrogation", a déclaré Jason Smith, président de la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis.

Le républicain du Missouri a ajouté que les Américains voulaient que le Congrès s'appuie sur les réductions d'impôts de Trump "avec davantage d'allègements fiscaux".

L'ENJEU DE LA CAMPAGNE DE 2024

L'élection présidentielle de 2024 devient déjà un nouveau champ de bataille sur les impôts, les deux partis se positionnant sur l'expiration des réductions d'impôts individuelles de 2017 et sur le niveau global d'imposition dans l'économie.

Les impôts américains sont peu élevés par rapport à d'autres pays riches, se classant 32e sur 38 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques en pourcentage du PIB, avec un ratio de 26,8 % en 2021 - bien en deçà de la moyenne du groupe qui est de 34,1 %.

Michael Kikukawa, porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré que Joe Biden continuerait à faire pression sur le Congrès pour que les "super-riches et les plus grandes entreprises" paient leur juste part d'impôts.

"Ce programme est extrêmement populaire auprès d'une majorité bipartisane du peuple américain et permettrait de réduire le déficit de plusieurs billions de dollars sans augmenter d'un centime les impôts des personnes gagnant moins de 400 000 dollars", a déclaré M. Kikukawa.

Les républicains plaideront pour que les réductions d'impôts individuelles de 2017 soient permanentes, a déclaré John Gimigliano, responsable des services législatifs et réglementaires de KPMG en matière d'impôts fédéraux.

Le Congressional Budget Office estime que cela ajouterait 2 800 milliards de dollars à ses prévisions de déficit de base jusqu'en 2033, par rapport à l'expiration de ces réductions dans le cadre de la loi actuelle.

Les démocrates préconiseront "un retour à Build Back Better et verront une pression sur le taux d'imposition des sociétés, sur le taux des plus-values et sur les taux individuels, ainsi que sur toutes les choses qu'ils espéraient faire", a déclaré M. Gimigliano.

Steve Rosenthal, membre du Centre de politique fiscale Urban-Brookings à Washington, a déclaré qu'il pourrait être difficile pour M. Biden de reprendre son programme fiscal "très puissant" de 2020.

"La loi sur la réduction de l'inflation n'en a accompli que très peu, et rien n'a été avancé dans le cadre des négociations sur le plafond de la dette", a déclaré M. Rosenthal. "Alors, quelle sera la crédibilité de M. Biden s'il se présente avec un programme visant à supprimer les échappatoires et à augmenter les impôts des riches et des entreprises ?