Kiler Holding AS est une société holding basée en Turquie, active dans divers secteurs, notamment la construction, l'énergie, le transport, la vente au détail, l'alimentation, le tourisme et la santé. La branche construction de la holding se compose de deux sociétés principales : Kiler GYO AS, qui planifie, développe et réalise les projets de construction, et Biskon Yapi AS, qui gère la construction de ces projets. La branche énergie de Kiler Holding se compose de cinq sociétés, Dogu Aras AS, Aras Edas, Aras Epsas, Nuve Elecktrik et Klr Elektrik, qui sont impliquées dans la production, la distribution, la vente en gros et la vente au détail d'électricité. Par l'intermédiaire de ses filiales Turex AS, Kutahya Seker AS et Kiler Tekstil, elle est active dans les secteurs du tourisme, de l'alimentation et du textile.

Secteur Développement et opérations immobilières