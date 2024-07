Killam Apartment REIT (Trust) est un fonds d'investissement immobilier résidentiel basé au Canada. Le Trust possède, exploite et développe un portefeuille d'appartements et de communautés de maisons préfabriquées. Le Trust se spécialise dans l'acquisition, la gestion et le développement d'immeubles d'appartements multi-résidentiels, de communautés de maisons préfabriquées (MHC) et de propriétés commerciales au Canada. Ses segments comprennent les appartements, les communautés de maisons préfabriquées et les propriétés commerciales. Le secteur des appartements acquiert, exploite, gère et développe des immeubles résidentiels multifamiliaux au Canada. Le segment MHC acquiert et exploite des communautés MHC en Ontario et dans l'Est du Canada. Le secteur commercial acquiert et exploite des propriétés commerciales autonomes en Ontario, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Ce segment comprend plus de huit propriétés commerciales. Les filiales de la société comprennent, entre autres, Killam Apartment General Partner Ltd, Killam Apartment Limited Partnership, Killam Properties Inc et Killam Properties SGP Ltd.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel