Kilroy Realty Corporation est une société d'investissement immobilier auto-administrée. La société exerce ses activités dans des sous-marchés de bureaux, de sciences de la vie et à usage mixte aux États-Unis. Elle possède, développe, acquiert et gère des actifs immobiliers, composés principalement de propriétés dans le Grand Los Angeles, le comté de San Diego, la région de la baie de San Francisco, le Grand Seattle et Austin, au Texas. Elle détient ses participations dans tous ses actifs immobiliers par l'intermédiaire de Kilroy Realty, L.P. Le portefeuille stabilisé de la société comprend toutes ses propriétés, à l'exception des propriétés de développement engagées pour la construction, en cours de construction ou en phase d'amélioration par le locataire, des projets de réaménagement en cours de construction, des terrains non développés et des actifs immobiliers destinés à la vente. Elle a ajouté deux projets d'aménagement et deux projets de réaménagement à son portefeuille stabilisé, soit quatre immeubles totalisant environ 1 114 704 pieds carrés d'espace de bureaux et de sciences de la vie à Seattle, Washington et San Diego, Californie.

