Kilroy Realty Corporation est une société d'investissement immobilier autogérée qui opère dans les secteurs des bureaux, des sciences de la vie et des biens à usage mixte aux États-Unis. La société possède, développe, acquiert et gère des actifs immobiliers, principalement des propriétés de classe A à Los Angeles, San Diego, la baie de San Francisco, Seattle et Austin. Son portefeuille stabilisé comprend tous ses biens immobiliers, à l'exception des biens immobiliers en développement dont la construction est engagée, en cours de construction ou en phase d'amélioration locative, des biens immobiliers en réaménagement en cours de construction, des terrains non aménagés et des biens immobiliers destinés à la vente. Elle a ajouté deux projets de développement à son portefeuille stabilisé, consistant en deux bâtiments totalisant 829 591 pieds carrés d'espace de bureau à San Diego, en Californie, et à Austin, au Texas. Son portefeuille stabilisé d'immeubles d'exploitation comprend 121 immeubles de bureaux stabilisés. Elle détient ses intérêts dans tous ses actifs immobiliers par l'intermédiaire de Kilroy Realty, L.P.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial