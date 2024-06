Kimball Electronics, Inc. est un fournisseur de solutions de fabrication à multiples facettes. La société fournit des services de fabrication électronique (EMS), y compris l'ingénierie et le soutien à la chaîne d'approvisionnement, à des clients des marchés finaux de l'automobile, de la médecine et de l'industrie. Elle produit des produits électroniques durables et propose des services de fabrication en sous-traitance de composants non électroniques, de produits médicaux jetables, de solutions d'administration de médicaments, de plastiques moulés de précision et d'équipements d'automatisation de la production, de test et d'inspection. Ses services couvrent le cycle de vie complet des produits de ses clients, et ses processus et capacités couvrent une gamme de produits allant d'un volume élevé à un faible mélange à un mélange élevé à un faible volume. Elle offre ses services à l'échelle mondiale sur une base contractuelle et fabrique des produits selon les spécifications de ses clients. La société fabrique des produits pour ses clients dans des installations situées aux États-Unis, en Chine, au Mexique, en Pologne, en Roumanie, en Thaïlande et au Viêt Nam. Elle est également présente en Inde et au Japon.

