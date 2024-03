Kimberly-Clark Corporation est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits d'hygiène et de soins de la personne. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits de protection et de soins personnels (52,8%) : couches jetables, culottes d'apprentissage, couches-culottes, produits de protection féminine, etc. (marques Huggies, Pull-Ups, Little Swimmers, GoodNites, DryNites, Sweety, Kotex, U by Kotex, Intimus, Depend, Plenitud, Softex, Poise, etc.) ; - produits d'hygiène à usage domestique (31%) : mouchoirs en papier, papiers toilette, essuie-tout, essuie-mains, serviettes en papier, lingettes, etc. (marques Kleenex, Scott, Cottonelle, Viva, Andrex, Scottex, Neve, etc.) ; - produits d'hygiène à usage professionnel (15,8%) : essuie-mains, mouchoirs, serviettes, vêtements, désinfectants, essuyeurs industriels, etc. (marques Kleenex, Scott, WypAll, Kimtech, KleenGuard, etc.) ; - autres (0,4%). 50,9% du CA est réalisé en Amérique du Nord.

Secteur Produits cosmétiques